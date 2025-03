Estados Unidos ha puesto fin oficialmente al Parole Humanitario, un programa que permitía la entrada legal y temporal a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta decisión, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 25 de marzo de 2025, deja a miles de inmigrantes en una situación migratoria incierta. El aviso fue publicado en el Registro Federal como parte de un nuevo enfoque migratorio impulsado por la administración de Donald Trump.

La cancelación del programa representa un giro significativo en la política migratoria estadounidense, particularmente para quienes llegaron al país en busca de protección. A partir del 24 de abril de 2025, los permisos concedidos bajo el Parole Humanitario vencerán de manera anticipada, y quienes no hayan iniciado otro trámite migratorio quedarán expuestos a procesos de deportación.

¿Qué implica el fin del Parole Humanitario para inmigrantes sin TPS?

Con el fin del Parole Humanitario, los inmigrantes de Venezuela y Cuba que ingresaron bajo esta modalidad verán anulados sus permisos temporales desde el 24 de abril de 2025. Según el DHS, quienes no hayan iniciado una solicitud formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), como el asilo, TPS, peticiones familiares u otros trámites legales, quedarán sujetos a remoción inmediata bajo las leyes migratorias.

No obstante, el gobierno aclaró que los migrantes con solicitudes pendientes no serán deportados automáticamente. Aquellos que iniciaron un proceso legal antes de la fecha límite podrán permanecer en el país mientras se revisa su caso, bajo la política de discreción procesal aplicada por USCIS e ICE.

Alternativas legales para venezolanos tras la cancelación del Parole Humanitario

Los venezolanos beneficiarios del Parole Humanitario aún pueden acogerse a varias opciones migratorias para regularizar su situación. Entre ellas destacan:

Asilo político : debe solicitarse dentro del primer año de ingreso a EE. UU. Salvo casos excepcionales, este plazo es obligatorio para que USCIS evalúe la petición. Hasta enero de 2025, se habían registrado más de 75.000 solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos que ingresaron por el CHNV.

: debe solicitarse dentro del primer año de ingreso a EE. UU. Salvo casos excepcionales, este plazo es obligatorio para que USCIS evalúe la petición. Hasta enero de 2025, se habían registrado más de 75.000 solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos que ingresaron por el CHNV. Estatus de Protección Temporal (TPS) : el TPS otorgado en 2021 se mantiene vigente hasta el 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, el TPS redesignado en 2023 será cancelado el 7 de abril de 2025. Para aplicar, se debe demostrar residencia continua, no tener antecedentes penales y cumplir con los criterios indicados por el DHS.

: el TPS otorgado en 2021 se mantiene vigente hasta el 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, el TPS redesignado en 2023 será cancelado el 7 de abril de 2025. Para aplicar, se debe demostrar residencia continua, no tener antecedentes penales y cumplir con los criterios indicados por el DHS. Trámites por vínculos familiares o laborales: algunos inmigrantes podrían calificar para procesos migratorios por medio de familiares ciudadanos o residentes permanentes, o empleadores que inicien una petición laboral ante USCIS. Cada solicitud será evaluada individualmente y no garantiza la permanencia automática.

Opciones migratorias vigentes para ciudadanos cubanos

En el caso de los ciudadanos cubanos, existe una alternativa legal que sigue vigente: la Ley de Ajuste Cubano. Esta legislación permite solicitar la residencia permanente legal tras cumplir un año de permanencia física continua en Estados Unidos, siempre que el ingreso haya sido legal o mediante parole.

A diferencia de otras vías migratorias, esta ley no exige tener un familiar ciudadano ni un empleador patrocinador. Sin embargo, el DHS ha advertido que los cubanos que no hayan cumplido el plazo mínimo de un año y no hayan iniciado otro trámite legal podrían quedar en riesgo de deportación a partir del 24 de abril.

Por ello, los solicitantes deben presentar su petición formal a tiempo y cumplir con todos los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).