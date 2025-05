Cuando la sede de San Pedro queda vacante, los ojos del mundo se vuelcan hacia Roma. La elección del Papa, un proceso rodeado de solemnidad, secretos y tradición, se activa bajo el cónclave en el Vaticano, donde los cardenales electores asumen la responsabilidad de nombrar al nuevo Papa Vaticano, el 267º en la historia de la Iglesia Católica.

Este proceso no solo despierta el interés religioso, sino también político y mediático. La elección de un nuevo pontífice, tras el fallecimiento del Papa Francisco, implica decisiones que afectan a más de 1.300 millones de católicos. Desde el 7 de mayo, cuando está previsto que comience el próximo cónclave, se aplicará un procedimiento regulado con precisión en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, establecida por Juan Pablo II.

¿Qué es el cónclave y quiénes eligen al nuevo Papa?

El cónclave Vaticano es la asamblea cerrada en la que los cardenales menores de 80 años votan para elegir al sucesor del Papa. La palabra proviene del latín cum clave (“bajo llave”), en alusión al encierro de los cardenales dentro de la Capilla Sixtina hasta alcanzar una decisión.

En esta ocasión, 133 cardenales electores han sido convocados. Todos ellos han sido designados por papas anteriores, y representan a diferentes países y continentes. Previo al inicio de las votaciones del cónclave, los purpurados asisten a una misa conocida como Pro Eligendo Pontifice y luego se dirigen en procesión hacia la Capilla Sixtina, donde permanecerán aislados del exterior. Durante el proceso, se les retira cualquier dispositivo electrónico y se les impide toda comunicación.

¿Cómo el sistema de votación dentro de la Capilla Sixtina?

El sistema de votación del Papa está cargado de ritual y minuciosidad. Cada cardenal recibe una papeleta rectangular en la que debe escribir el nombre del candidato que, según su conciencia, debería asumir el papado. Antes de depositar su voto en una urna del cónclave, el elector pronuncia una fórmula solemne: “Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, de que mi voto es dado a aquel que, según Dios, creo que debe ser elegido.”

Las papeletas se doblan cuidadosamente y se colocan dentro de un recipiente sobre el altar. Si un cardenal está enfermo, sus votos se recogen mediante una urna sellada que los infirmarii llevan hasta su habitación. Esta urna se presenta luego ante los escrutadores, quienes garantizan que todo se mantenga en orden y transparencia.

Una vez reunidas todas las papeletas, el último escrutador las mezcla en la urna principal. Se realiza un conteo inicial y, si el número de papeletas no coincide con el de votantes, se desechan sin leer y se repite la votación. Si el número es correcto, tres escrutadores se encargan de leer en voz alta cada nombre escrito y anotar los resultados.

¿Cuántos votos se necesitan para elegir al Papa?

El quórum para la elección del Papa exige una mayoría de dos tercios de los cardenales presentes y votantes. En el caso del cónclave del 7 de mayo, con 133 electores, se necesitan 89 votos para proclamar al nuevo pontífice.

Si tras varias rondas no se alcanza ese consenso, se establecen pausas estratégicas para la reflexión y la oración. Se realizan hasta cuatro votaciones diarias (dos por la mañana y dos por la tarde). Tras cada serie de siete votaciones sin resultado, se permite un receso para deliberar y escuchar exhortaciones espirituales. En caso extremo, si tras múltiples intentos no hay Papa, se vota entre los dos nombres más votados, pero estos no pueden votar en esa ronda decisiva.

¿Qué significan el humo blanco y negro en el cónclave?

Uno de los símbolos más reconocidos del proceso de elección del Papa es el humo que sale de la chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina. Allí se colocan dos estufas: una de hierro fundido, utilizada desde el cónclave de 1939, y otra instalada en 2005, que contiene los productos químicos que generan los colores del humo.

El humo negro del cónclave indica que no hubo consenso.

indica que no hubo consenso. El humo blanco del Vaticano anuncia al mundo que habemus Papam.

Este momento, cargado de expectación, marca el cierre del cónclave y el inicio de un nuevo pontificado. En cuanto se confirma el resultado, el cardenal decano pregunta al elegido si acepta el cargo y qué nombre asumirá. Luego, se presenta ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro.