Donald Trump celebra la captura de 100 inmigrantes indocumentados en Colorado: "Son las peores personas que residen en nuestro país"

El ICE fue responsable de las capturas, mas no se especificó la nacionalidad de los inmigrantes arrestados. Foto: composición LR.

El ICE fue responsable de las capturas, mas no se especificó la nacionalidad de los inmigrantes arrestados. Foto: composición LR.

El último fin de semana, la Administración para el Control de Drogas (DEA) detuvo a más de 100 inmigrantes indocumentados en un club nocturno de Colorado, donde logró se logró incautar drogas y armas. Frente a ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la operación a través de su cuenta en Truth Social. En su mensaje, resalta que solo el 99.9% de los intentos de ingresar a EEUU ilegalmente fueron detenidos, logrando pasar únicamente tres personas.



No obstante, criticó a los jueces que no desean devolver a su país de origen a los detenidos. "Son las peores personas que residen ilegalmente en nuestro país. Si no ganamos esta batalla en la Corte Suprema, nuestro país, tal como lo conocemos, ¡está acabado! Será un desastre plagado de delincuencia. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", expuso en su mensaje.

Los esfuerzos de Donald Trump con el control migratorio en Estados Unidos

Tras ser reelegido como presidente, Donald Trump está implementando medidas estrictas de control migratorio con el objetivo de fortalecer la seguridad en las fronteras, principalmente la de México. Como consecuencia, se ha amparado en leyes históricas con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, la cual sirve para deportar a los venezolanos vinculados a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Estados Unidos. En marzo de este año, el presidente Trump ordenó la expulsión de varios de ellos, acusándolos de ser parte de la organización criminal conocida como "Tren de Aragua".

Según reportes, Venezuela ha recibido más de 3.000 ciudadanos retornados desde que Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, desde adultos hasta menores de edad.

Más de 100 inmigrantes indocumentados detenidos en un club nocturno de Colorado

Según informe de la DEA, el club estuvo bajo sospecha por meses debido a posibles conexiones con el narcotráfico y la prostitución en Colorado. En el operativo donde se capturaron a más de 100 inmigrantes indocumentados, participaron más de 300 agentes que capturaron, también, a personas con órdenes de arrestos vigentes. Asimismo, algunos de los detenidos eran activos militares en servicio que trabajaban como guardias de seguridad en el lugar. Cabe resaltar que la operación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mas no especificaron la nacionalidad de los inmigrantes arrestados.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, felicitó al gobierno de Trump por los resultados obtenidos en las operaciones de control migratorio, destacando que, de seguir la estrategia, EEUU se convertirá en un lugar más seguro para los residentes. No obstante, dichas estrategias han enfrentado reveses legales como, por ejemplo, el fallo reciente de un juez de Colorado que impide, temporalmente, las deportaciones de inmigrantes, usando de base la Ley de Enemigos Extranjeros.

Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros a favor de Donald Trump

Donald Trump también recurrió a la histórica Ley de Enemigos Extranjeros para justificar los intentos de deportación a inmigrantes, especialmente a quienes son acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Hasta ahora, en la historia de Estados Unidos, la ley ha sido utilizada pocas veces y únicamente en tiempos de guerra.