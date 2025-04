Juez federal prohíbe a Trump negar fondos a las 'ciudades santuario' que apoyan a inmigrantes en EEUU

Este jueves, el juez William Orrick bloqueó la orden del presidente Donald Trump que buscaba recortar fondos federales a las llamadas "ciudades santuario". Según Telemundo Chicago, la orden judicial consideró que el gobierno de Estados Unidos estuvo actuando de manera "ilegal" al forzar a las autoridades locales a colaborar en los esfuerzos de deportación de inmigrantes.

El juez Orrick emitió la sentencia que bloqueaba el recorte de fondos a las 16 localidades en los estados de Nueva York, California, Minnesota,

Ciudad, entre otros, estableciendo un beneficio directo para las ciudades que han estado defendiendo los derechos de los inmigrantes.

Donald Trump no podrá negar fondos a 'ciudades santuario' en Estados Unidos

De acuerdo con Telemundo Chicago, la demanda fue presentada por los funcionarios de San Francisco en nombre de diversas ciudades y condados, incluidos Oakland, San Diego, Seattle, Minneapolis, St. Paul y Santa Fe. Estos lugares argumentaron que la administración de Donald Trump estaba tratando de forzar ilegalmente a los funcionarios locales a colaborar con las deportaciones de inmigrantes. Los demandantes sostuvieron que la medida de recortar los fondos federales afectaría no solo los recursos destinados a programas esenciales, sino que también vulneraría la autonomía local de las ciudades al obligarlas a cooperar con políticas migratorias federales. Las localidades que verán garantizado su acceso a los fondos federales incluyen:

San Francisco ( California )

) Oakland ( California )

) San Diego ( California )

) Seattle ( Washington )

) Minneapolis ( Minnesota )

) St. Paul ( Minnesota )

) Santa Fe ( Nuevo México )

) Chicago ( Illinois )

) Nueva York ( Nueva York )

) Los Ángeles ( California )

) Washington D.C. ( Distrito de Columbia )

) Boston ( Massachusetts )

) San José ( California )

) Portland ( Oregón )

) Denver ( Colorado )

) Santa Clara (California)

Impacto en las 'ciudades santuario' en Estados Unidos

En su fallo, el juez William Orrick señaló que las ciudades y condados afectados han demostrado la probabilidad de sufrir daños irreparables si se les retienen los fondos federales. "La amenaza de retener la financiación les causa un daño irreparable en forma de incertidumbre presupuestaria, privación de derechos constitucionales y socavamiento de la confianza entre las ciudades y los condados y las comunidades a las que sirven", escribió Orrick.

La decisión contempla que el gobierno de Trump no tiene la autoridad para imponer restricciones de financiación basadas en políticas migratorias locales. Además, el fallo resalta que no se puede condicionar el financiamiento federal a la cooperación en políticas migratorias que no son obligatorias a nivel local.