Malas noticias para inmigrantes en EEUU: ICE arrestó casi 800 indocumentados durante operativo en este estado

Un operativo de inmigración en Florida resultó en la detención de aproximadamente 780 inmigrantes, según datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenidos por The New York Times. Esta acción, que se llevó a cabo durante cuatro días, se centró en inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación finales.

El operativo comenzó el lunes y se realizó en colaboración con funcionarios de la ley estatal. Más de 275 migrantes fueron arrestados bajo órdenes de remoción, lo que marca un esfuerzo significativo por parte de la administración Trump para acelerar las deportaciones, que hasta ahora han estado por debajo de las metas establecidas.

Desde la llegada de Trump a la presidencia, ICE ha trabajado con diversas agencias federales para llevar a cabo redadas en todo el país. Este operativo en Florida fue el primero en realizarse bajo un acuerdo formal con las autoridades estatales, conocido como acuerdo 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales colaborar en operaciones de inmigración.

Colaboración de ICE con autoridades locales en Florida

La administración Trump ha buscado reclutar a las autoridades locales para ayudar en las operaciones de inmigración, con el objetivo de acelerar las deportaciones. Este enfoque incluye la reanudación de arrestos colaterales, que permiten a los oficiales detener a migrantes que no eran el objetivo inicial, pero que se encontraban cerca de una persona buscada por ICE.

Proceso de deportación de inmigrantes y órdenes de remoción de Estados Unidos

Generalmente, las personas deben haber recibido una orden de remoción de un juez de inmigración antes de ser deportadas, un proceso que puede tardar semanas o incluso años. Sin embargo, desde el inicio de 2024, el 70% de estas órdenes de remoción se emitieron a personas que no asistieron a su audiencia ante un juez, según un análisis de registros judiciales realizado por The New York Times.

Advertencias de la administración Trump en Estados Unidos

Los funcionarios de la administración Trump han intensificado las advertencias a los inmigrantes indocumentados para que abandonen el país. “El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: SALGAN AHORA”, afirmó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en una declaración el lunes. “Si no se deportan por su propia voluntad, los cazaremos, arrestaremos y deportaremos”.