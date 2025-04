Duro golpe de ICE: este es el 'plazo razonable' que los inmigrantes tendrían para impugnar su deportación de EEUU

El Tribunal Supremo de EE. UU. cuestiona la aplicación de esta ley, bloqueando deportaciones de venezolanos en Texas, alegando que no hay un estado de guerra que justifique su uso. Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus procesos de deportación, bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, originalmente pensada para tiempos de guerra, viene siendo utilizada para acelerar la expulsión de ciertos inmigrantes, lo que ha sido criticado por expertos legales y defensores de los derechos humanos.

Uno de los temas centrales de debate es el escaso tiempo que se le otorga a los inmigrantes para impugnar su deportación. En ciertos casos, se les ha concedido un plazo de tan solo 12 horas para presentar una apelación, lo que puede limitar su capacidad para obtener asesoría legal y preparar una defensa adecuada.

Funcionario del ICE reveló plazo clave para inmigrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros

El pasado 7 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que obliga al gobierno a informar oportunamente a los inmigrantes venezolanos sobre su detención y garantizarles el derecho a impugnar legalmente su deportación antes de ser enviados a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. La decisión establece que las autoridades deben notificar a los detenidos en un ''plazo razonable" para que soliciten recursos legales y eviten su expulsión.

Sin embargo, según documentos recientes revelados durante una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito de Brownsville, Texas, un funcionario del ICE indicó que los inmigrantes detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tienen un plazo de 12 horas para impugnar su deportación. Esto ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles, que argumentan que es un periodo muy breve y que va en contra del debido proceso legal.​

La aplicación de esta ley ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que recientemente bloqueó la deportación de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas bajo esta legislación, pues se argumentó que no existe un estado de guerra con Venezuela que justifique su uso.

Este es el aviso del ICE que reciben los inmigrantes para notificarles de su deportación

Los inmigrantes detenidos reciben una notificación del ICE que detalla su situación legal. Sin embargo, en muchos casos, estas notificaciones se entregan en inglés, idioma que muchos de los detenidos no comprenden por completo, lo que dificulta sus recursos para apelar. Según el funcionario del ICE, el documento sería leído y explicado a cada individuo.

“De acuerdo con los estándares de detención de ICE, se proporciona interpretación oral o asistencia a cualquier extranjero detenido que sea analfabeto o que hable otro idioma en que el material escrito no ha sido traducido”, dijo el funcionario según CNN.

No obstante, se ha reportado que algunos inmigrantes son obligados a firmar documentos sin entender su contenido, lo que ha llevado a deportaciones sin el debido proceso legal. Además, en el documento no se detalla el plazo que tienen los inmigrantes para impugnar su orden de deportación. Solo se les informa que tienen derecho a una llamada telefónica.

“Si el extranjero expresa la intención de presentar la solicitud de habeas corpus, se le da un tiempo razonable, y no menos de 24 horas, para presentar realmente esa petición. Si el extranjero no presenta dicha petición dentro de 24 horas, entonces ICE puede proceder con la deportación, aunque tal deportación puede no ocurrir realmente durante muchas más horas o días, brindando al extranjero tiempo adicional para presentar la petición”, concluyó el funcionario.