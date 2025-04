Elon Musk anunció que planea reducir "significativamente" el tiempo que actualmente dedica a colaborar con la administración de Donald Trump a partir de mayo, con el objetivo de enfocarse plenamente en Tesla. Así lo indicó durante una conferencia telefónica posterior a la presentación de los resultados financieros del primer trimestre de 2025, donde la compañía reportó una caída del 71% en sus ganancias en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Probablemente en el próximo mes, mi asignación de tiempo a la DOGE (la oficina creada por Trump para supervisar y reducir el gasto federal) disminuirá significativamente", declaró Musk. El empresario ha sido una figura clave en esta oficina, que busca implementar recortes presupuestarios en diversas áreas del gobierno, pero enfrenta ahora el desafío de revertir el debilitamiento de Tesla en un mercado cada vez más competitivo.

Musk se alejará de la administración de Trump por Tesla

“Creo que continuaré un día o dos a la semana mientras el presidente quiera que lo haga y mientras yo sea útil. Pero a partir del próximo mes dedicaré mucho más tiempo a Tesla”, señaló Elon Musk durante su intervención.

El empresario también destacó la relevancia del trabajo que viene realizando la DOGE, oficina creada por Trump para combatir el gasto excesivo en el Ejecutivo federal. “Es muy importante y ha hecho un gran progreso en responder al malgasto y fraude”, afirmó, aunque reconoció que “la mayor parte del trabajo para establecer el departamento está acabado”.

Musk arremetió contra las protestas en Estados Unidos

Elon Musk también vinculó las críticas y boicots contra Tesla con individuos que, según afirmó, se benefician del “malgasto” de fondos públicos. “Están muy organizados y se les paga” por participar en las protestas, aseguró durante la conferencia.

“Obviamente no van a admitir que la razón por la que están protestando es que están recibiendo dinero”, agregó el empresario. No obstante, Musk no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones ni especificó quién estaría financiando las manifestaciones, que han tenido lugar en Estados Unidos, Canadá, Alemania, los países escandinavos y otras regiones.