El accidente en Chile resultó en lesiones leves para nueve pasajeros y el chofer del bus, mientras que el conductor del vehículo particular sufrió fracturas en ambas piernas. Foto: composición LR/24Horas.

El accidente en Chile resultó en lesiones leves para nueve pasajeros y el chofer del bus, mientras que el conductor del vehículo particular sufrió fracturas en ambas piernas. Foto: composición LR/24Horas.

Un bus del sistema RED cayó desde un puente a la Autopista Central tras ser impactado por un vehículo particular en la comuna de San Miguel, en Chile. El accidente ocurrió alrededor de las 5.50 a. m. del sábado 19 de abril, en la intersección de avenida Departamental y calle José Joaquín Prieto. Carabineros confirmó que el conductor del auto cruzó con luz roja, lo cual provocó el choque que hizo perder el control al bus del recorrido 107, el cual terminó desplomándose desde la vía elevada (puente).

Producto del choque en San Miguel, once personas resultaron heridas: nueve pasajeros, el conductor del bus y el chofer del vehículo menor. Este último sufrió fracturas en ambas piernas. Aunque no presentaba hálito alcohólico (aliento a alcohol), fue sometido a la prueba de alcoholemia y se comprobó que no contaba con licencia de conducir ni documentación del auto. El operativo de rescate incluyó la participación de Bomberos, Carabineros y ambulancias.

¿Cómo ocurrió el choque entre el auto y el bus RED?

Según el reporte de Carabineros, el vehículo particular transitaba de sur a norte y no respetó la luz roja en el cruce de avenida Departamental con José Joaquín Prieto. El impacto se produjo directamente en uno de los costados del bus, lo cual provocó que la unidad se precipitara desde el puente hacia la Autopista Central. “Me dice que lo chocó un tipo en la rueda del bus”, relató Óscar Díaz, compañero de trabajo del conductor, quien aseguró que su colega se mantuvo consciente y solo tenía un corte en el labio.

¿Cuál es el estado de los heridos tras el accidente en San Miguel?

De acuerdo con la información oficial, los nueve pasajeros del bus y su conductor presentaron lesiones de carácter leve. En tanto, el conductor del vehículo menor resultó con heridas más graves, entre ellas fracturas en ambas piernas. “Está en observación en la Mutual, ya fue intervenido en la primera urgencia y ahora se encuentra esperando reposo y observación”, explicó Díaz. Ninguno de los otros vehículos alcanzados por escombros registró personas lesionadas.

PUEDES VER: Niño de 7 años muere en Brasil por comer huevo de Pascua envenenado enviado a su madre

¿Cómo fue el operativo tras la caída del bus RED a la Autopista Central?

El accidente activó un amplio despliegue de emergencia. Carabineros, Bomberos y personal médico llegaron rápidamente al lugar para evacuar a los pasajeros y atender a los heridos. “Nos encontramos trabajando con las grúas para tratar de sacar lo antes posible el bus del lugar y poder habilitar la Autopista Central, ya que es una vía primordial para los santiaguinos”, informó la capitán Bárbara Villouta, de la Prefectura Sur. El vehículo menor ya fue retirado y las diligencias continúan para establecer responsabilidades.