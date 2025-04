¡Atención, inmigrantes en EEUU! Quiénes están obligados a completar el registro para migrantes este 11 de abril

USCIS advirtió que inmigrantes en Estados Unidos deberán completar el Resgistro de Extranjeros de Donald Trump. Foto: Composición LR/The New York Times/USCIS

USCIS advirtió que inmigrantes en Estados Unidos deberán completar el Resgistro de Extranjeros de Donald Trump. Foto: Composición LR/The New York Times/USCIS

A partir del 11 de abril de 2025, inmigrantes indocumentados en Estados Unidos estarán obligados a cumplir con un requisito clave: el registro ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida, introducida por la administración de Donald Trump, busca actualizar y controlar el estatus migratorio de quienes se encuentran sin autorización en el país. Según Telemundo, el Formulario G-325R será el documento principal para este registro, y su presentación será digital, a través de la plataforma del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El Registro de Extranjeros es un procedimiento obligatorio que afecta principalmente a aquellos que no han ingresado a Estados Unidos con visa, no han regularizado su situación migratoria o se encuentran fuera de cualquier proceso de deportación. Con este nuevo procedimiento, el gobierno de Donald Trump intenta asegurar una mejor supervisión y control sobre la población migrante que no posee un estatus legal en el país.

VIDEO MÁS VISTO El fin de una era: Alemania dinamita planta de carbón en su camino hacia la energía limpia.

PUEDES VER: La ley vigente respaldada por Gavin Newsom que todo conductor en California debe conocer para evitar sanciones del DMV

Gobierno de Donald Trump obligará a inmigrantes completar el Registro de Extranjeros de USCIS

A partir del 11 de abril de 2025, todos los inmigrantes en Estados Unidos que cumplan con ciertos criterios deberán completar el Registro de Extranjeros de USCIS. Este registro es obligatorio para:

Inmigrantes que hayan ingresado a Estados Unidos de manera indocumentada. Aquellos cuya visa haya expirado y no hayan regularizado su situación. Los que no han solicitado o no están en un proceso activo de deportación. Inmigrantes que no han obtenido residencia permanente ni están bajo algún otro estatus legal.

Este trámite se realiza a través del Formulario G-325R, que debe ser completado electrónicamente en la plataforma de USCIS. Además, cualquier inmigrante mayor de 14 años deberá proporcionar información biográfica detallada, la cual será revisada por las autoridades migratorias. La falta de registro puede llevar a sanciones como multas o la deportación, por lo que es esencial cumplir con esta obligación antes de la fecha límite.

Inmigrantes en EEUU deben completar el Registro de Extranjeros del USCIS

El proceso para registrar a los inmigrantes en el sistema de USCIS se compone de pasos sencillos, que se detallan a continuación: