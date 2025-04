A partir de 2025, un nuevo cambio en las políticas de visa de Estados Unidos permitirá que los ciudadanos de varios países puedan ingresar sin necesidad de una visa, siempre y cuando cumplan con un sencillo requisito. Este anuncio tiene implicaciones significativas para miles de turistas y empresarios que, hasta ahora, dependían del proceso tradicional de solicitud de visa para poder visitar el país.

Un programa permite que los viajeros ingresen al país estadounidense para estancias de hasta 90 días sin la necesidad de una visa. Sin embargo, este privilegio está sujeto a cumplir ciertos requisitos previos. A lo largo de este artículo, se detallarán las condiciones para acceder a esta exención.

Programa de Exención de Visa: el nuevo requisito para ingresar a EE.UU. sin visa

El Programa de Exención de Visa es una de las herramientas más efectivas que tiene Estados Unidos para facilitar el ingreso de extranjeros de ciertos países sin la necesidad de una visa tradicional. Este programa se diseñó para simplificar los trámites para aquellos viajeros que desean entrar al país con fines turísticos o de negocios, siempre que su estancia no exceda los 90 días. Para los inmigrantes que no tienen la intención de residir permanentemente, esta es una opción atractiva.

Cabe resaltar que los países que participan en este programa tienen un acuerdo con el gobierno estadounidense que les permite acceder a este beneficio. Para ser parte de este selecto grupo, las naciones deben cumplir con ciertos estándares de seguridad y cooperación internacional. Además, deben contar con un sistema de pasaportes electrónicos que garantice la identificación segura de los viajeros.

Uno de los puntos más destacados del programa es que permite a los turistas viajar a Estados Unidos sin tener que someterse a los largos procesos de entrevista y aprobación de visa que son comunes en otros trámites. En lugar de eso, los viajeros solo necesitan obtener una autorización ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), lo que reduce considerablemente el tiempo de espera y simplifica el proceso.

¿Cuáles son los países y qué deben hacer para viajar sin visa a Estados Unidos?

En primer lugar, en total son 42 las naciones que forman parte de esta iniciativa, entre los que se encuentran:

Andorra Australia Austria Bélgica Brunei Chile Croacia República Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Islandia Irlanda Israel Italia Japón Corea del Sur Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Países Bajos Nueva Zelanda Noruega Polonia Portugal Catar San Marino Singapur Eslovaquia Eslovenia España Suecia Suiza Taiwán Reino Unido

Para poder beneficiarse del Programa de Exención de Visa, el primer paso es contar con un pasaporte electrónico, que debe estar en vigor durante toda la estancia en Estados Unidos. El siguiente requisito crucial es la obtención de una autorización ESTA: la solicitud se realiza a través de internet. Al llenar el formulario, los solicitantes deben responder una serie de preguntas relacionadas con su viaje y antecedentes personales.

Además, los viajeros deben estar al tanto de que este beneficio solo es aplicable para viajes turísticos o de negocios. Aquellos que deseen trabajar, estudiar o realizar otras actividades no permitidas bajo el VWP deberán obtener una visa convencional. También es importante señalar que los turistas que lleguen a Estados Unidos bajo este programa no pueden extender su estancia por más de 90 días y no pueden cambiar su estatus migratorio durante ese período.