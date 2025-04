Miles protestan en Estados Unidos contra Trump por sus políticas económicas y civiles: “Han despertado a un gigante dormido”

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Estados Unidos para manifestarse en contra de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, en lo que se considera la mayor movilización desde su regreso a la Casa Blanca a fines de enero de 2025. Las protestas se realizaron en más de 1.000 ciudades y municipios del país, además de también replicarse en capitales europeas como París, Berlín, Roma y Londres. Las críticas se centraron en los recortes al aparato gubernamental, la imposición de nuevos aranceles comerciales y la preocupación por la pérdida de libertades civiles.

Las manifestaciones en contra de Trump y su administración se desarrollaron en ciudades como Washington, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Denver. Bajo el lema “Quita tus manos”, los protestantes portaron carteles con frases como “No es mi presidente”, “Ha llegado el fascismo”, “Han despertado a un gigante dormido” y “Quita tus manos de nuestra Seguridad Social”. Las autoridades locales informaron que las protestas fueron pacíficas y sin mayores incidentes durante la jornada.

VIDEO MÁS VISTO Montañas de basura se apilan en el Centro Comunitario Inglés en plena huelga de saneamiento

¿Por qué protestan los ciudadanos en Estados Unidos contra las políticas de Trump?

Los motivos de las manifestaciones están directamente relacionados con decisiones tomadas por la actual administración de Donald Trump. Entre los principales reclamos están los recortes de personal en instituciones federales, la imposición de aranceles a países aliados y la preocupación por la erosión de derechos y libertades individuales. Estos cambios han sido interpretados por amplios sectores como un intento de desmantelar estructuras del Estado, lo que ha generado alarma entre organizaciones civiles y ciudadanos.

Una gran pancarta con la frase “¡QUITA TUS MANOS!” fue desplegada a pocas cuadras de la Casa Blanca. La protesta fue convocada por una coalición de grupos progresistas —entre ellos MoveOn y Women's March— y contó con una participación que superó las expectativas. En Washington, los organizadores estimaban la presencia de unas 20.000 personas, pero afirmaron que la cifra fue ampliamente superada.

PUEDES VER: Uno de los principales rivales de Estados Unidos no fue afectado por los aranceles de Trump y esta es la razón

¿Cuál es el impacto de las protestas en la gestión del presidente Trump?

Pese a la masividad de las movilizaciones, la Casa Blanca ha restado importancia a las expresiones de rechazo. Según encuestas recientes, el índice de aprobación del presidente Trump alcanzó su punto más bajo desde su regreso al poder. Sin embargo, el mandatario mantiene altos niveles de apoyo entre su base electoral, especialmente en los estados del sur y del medio oeste del país.

Durante las protestas, el activista Graylan Hagler, de 71 años, declaró ante una multitud: “Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada. No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos”. Esta declaración fue una de las más compartidas en medios y redes sociales, al reflejar el ánimo de los manifestantes.

¿Quiénes participaron en las protestas y qué reclaman específicamente?

Las manifestaciones contra Donald Trump y su Gobierno estuvieron integradas por ciudadanos de distintas edades, profesionales, jubilados, estudiantes y representantes de organizaciones sociales. Uno de los testimonios más destacados fue el de Jane Ellen Saums, una trabajadora inmobiliaria de 66 años: “Es extremadamente preocupante ver lo que le está sucediendo a nuestro gobierno. Todo está siendo totalmente atropellado, todo, desde el medio ambiente hasta los derechos personales”, expresó.

Los reclamos principales incluyeron el temor a una mayor precarización del Estado, el rechazo a las políticas comerciales consideradas perjudiciales para la economía local, así como la exigencia de proteger los programas sociales como la Seguridad Social. También se mencionó la preocupación por la influencia de empresarios como Elon Musk en decisiones clave del gobierno federal.