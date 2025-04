Estados Unidos prohíbe a sus funcionarios en China tener relaciones sexuales o sentimentales con ciudadanos chinos

El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva política que prohíbe a los empleados gubernamentales en China mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos. Esta medida, que entró en vigor en enero, busca regular las interacciones entre el personal estadounidense y la población local, en un contexto de creciente tensión entre ambas naciones.

Según la información proporcionada por la Associated Press, la política fue instaurada por el exembajador de EE. UU. en China, Nicholas Burns, antes de dejar su cargo. Inicialmente, se había probado una versión más limitada de esta normativa durante el verano de 2024, que solo abarcaba a los ciudadanos chinos empleados como personal de apoyo y guardias en cinco consulados y la embajada estadounidense en el país asiático.

Sin embargo, días antes de la toma de posesión del presidente Trump, Burns amplió la prohibición para incluir a todos los ciudadanos chinos. Esta decisión se tomó tras las preocupaciones expresadas por varios miembros del Congreso, quienes solicitaron la implementación de una política que restringiera tales relaciones, argumentando que no existía un marco regulatorio adecuado.

¿Cuáles son los detalles de la nueva política de Estados Unidos en China?

La política fue comunicada al personal gubernamental estadounidense en China en enero, aunque no se ha hecho un anuncio público al respecto. Fuentes cercanas al asunto han indicado que aquellos que violen esta normativa se verán obligados a abandonar el país. Es importante destacar que esta prohibición no se aplica a los empleados estadounidenses que se encuentren fuera de China.

La medida también abarcará el consulado en la región administrativa especial de Hong Kong. Foto: Dall -E

La reciente directriz del gobierno estadounidense se extenderá a todas sus representaciones diplomáticas en China continental, incluyendo la embajada en Pekín y los consulados en Cantón, Shanghái, Shenyang y Wuhan. Asimismo, la medida también abarcará el consulado en la región administrativa especial de Hong Kong.

¿Cómo enfrentarán las relaciones amorosas entre ciudadanos de China y Estados Unidos?

La nueva normativa del gobierno estadounidense incluye una única excepción: los empleados con vínculos previos con ciudadanos chinos pueden solicitar una exención. Sin embargo, si esta es denegada, deberán poner fin a la relación o abandonar su cargo en territorio chino, indicaron fuentes cercanas. En caso de incumplimiento, se ordenará su salida inmediata del país.

La política fue comunicada al personal en China tanto de forma verbal como electrónica en enero, aunque hasta ahora no se ha hecho pública oficialmente. Consultado sobre el tema, el Departamento de Estado declinó hacer comentarios, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional derivó las preguntas al mismo organismo. Por su parte, Nicholas Burns, exembajador de EE. UU. y actual vicepresidente de la consultora The Cohen Group, no respondió a una solicitud enviada por el medio de noticias AP a su correo institucional.