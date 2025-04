¿Daniel Noboa es de izquierda o derecha? Esto dijo el presidente de Ecuador sobre su ideología

​El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó que las tradicionales etiquetas de "izquierda" y "derecha" ya no reflejan adecuadamente las complejidades de las ideologías políticas contemporáneas. En una entrevista con Daniel Habif, Noboa señaló que las ideologías actuales son más abstractas y multidimensionales, mencionando ejemplos como ecologistas de ultraderecha y extractivistas comunistas.

"Esto de aquí lo estudié y lo he discutido varias veces. Ya las ideologías no son de dos dimensiones, ya no es izquierda o derecha, ya son más abstractas, multidimensionales. Hay ecologistas de ultraderecha, hay extractivistas comunistas, hay socialdemócratas, pero al mismo tiempo son provida, entonces ya las ideologías simplistas no existen", explicó Noboa con respecto a las ideologías políticas.

¿Daniel Noboa es de izquierda o derecha?

Durante la conversación, Habif planteó que en Latinoamérica los ciudadanos están cansados de la lucha ideológica tradicional, sugiriendo que la verdadera batalla es entre la honestidad y la corrupción. Ante esto, Noboa respondió y brindó su punto de vista sobre la ideología política en la actualidad y además criticó a aquellos que intenten encasillarlo en una posición.

Además, el presidente indicó que la posición del partido que representa se encuentra en "la centroizquierda bien pegadito hacia el centro", comentario que fue complementado por Habif, quien señaló que esto se interpretea como "lo más derecha de la izquierda".

Una crítica contra quienes intentan etiquetarlo

El presidente también cuestionó a quienes, desde los extremos ideológicos, intentan etiquetarlo como radical con el fin de disminuir su apoyo popular. Recalcó que su gobierno no impulsa políticas de extrema derecha, y que los proyectos en áreas como salud, educación pública y bienestar animal no corresponden a visiones típicas de ese espectro político.

Para Noboa, los verdaderos ejes de su gestión deben centrarse en objetivos concretos y transversales: fortalecer la salud y la educación pública, combatir la corrupción, generar empleo y respaldar a las empresas. Estos temas, señaló, deberían estar por encima de las divisiones ideológicas que marcaron la política del siglo pasado.

¿Cuándo se dará la segunda vuelta de Ecuador?

​La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador está programada para el domingo 13 de abril de 2025. En esta jornada electoral, los ciudadanos elegirán entre el actual presidente Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y la candidata Luisa González, representante de la Alianza Revolución Ciudadana - Movimiento Renovación Total (RC-RETO).