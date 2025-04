Mesero puertoriqueño que trabaja Los Ángeles encuentra mensaje xenófobo en recibo de cuenta: “No hay propina para ilegales”

​El 21 de marzo de 2025, Guillermo Ortiz, un mesero puertorriqueño con más de una década de servicio en el restaurante Planet Hollywood del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, vivió una experiencia muy triste. Casi al final de su turno, el mesero puertorriqueño estaba atendiendo a una pareja de ciudadanos estadounidenses que se encontraba disfrutando de su comida en el restaurante Planet Hollywood, situado en el terminal Tom Bradley.

Ortiz relató al periodista de la estación que, al principio, todo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, cuando les llevó la cuenta a los clientes, comenzó a notar algo extraño. “Por la manera en que me miraban, se puede percibir cuando algo no anda bien”, comentó el puertorriqueño al medio KTLA. A los 20 minutos, después de que la pareja se marchara, Ortiz abrió la carpeta que contenía la cuenta y encontró un mensaje escrito por los clientes. “Me hizo sentir mal”, recordó con pesar.

El mensaje escrito por la pareja estadounidense en el recibo de la cuenta

Al abrir la carpeta con la cuenta, Ortiz se encontró con un mensaje ofensivo que decía: “No hay propina para ilegales. Regresa a México”. El empleado explicó KTLA que la factura ya incluía una propina del 18.5%. Sin embargo, en la parte inferior del recibo se señalaba que el cliente tenía la opción de no dejar propina si no estaba conforme con el servicio, opción que, según relató, fue la que eligió la pareja.

Sin embargo, al abrir la carpeta, Ortiz halló el cruel mensaje con claras connotaciones racistas y xenofóbicas. “Ni siquiera soy mexicano, soy puertorriqueño, pero mi esposa sí lo es. No es justo que traten a las personas de esa manera”, afirmó al medio.

Mesero puertoriqueño en contra de políticas antiinmigrantes de Trump

Ortiz indicó que las políticas antiinmigrantes promovidas por la administración del presidente Donald Trump han fomentado actitudes como la que experimentó en ese momento. "Esto está sucediendo debido a lo que está ocurriendo con Trump en este momento", señaló Ortiz.

A pesar del desagradable incidente y el comentario discriminatorio que los clientes dejaron en su cuenta, Ortiz expresó su orgullo por su trabajo, ya que es la forma en que mantiene a sus hijos y apoya a su familia.

El puertorriqueño también informó a KTLA que notificó el incidente a la gerencia del establecimiento y que, según parece, están llevando a cabo una investigación al respecto.