¿Warren Buffett compraría Tesla por una millonaria cifra? La verdad detrás de la presunta compra billonaria

La noticia de que Warren Buffett había adquirido Tesla por un billón de dólares generó conmoción en internet. Numerosos usuarios creyeron, aunque sea por un instante, que el legendario inversor había dado un giro radical en su estrategia de inversión.

El supuesto trato millonario entre el fundador de Berkshire Hathaway y Elon Musk fue difundido en un artículo que simulaba ser un anuncio oficial. Allí se afirmaba que Buffett había llamado personalmente al CEO de Tesla para cerrar la “compra histórica”.

Una broma por el Día de los Inocentes

El texto, publicado el 1 de abril en Yahoo News, sostenía que Buffett, de 94 años, había sorprendido a sus inversores durante una supuesta llamada telefónica donde confesó estar manejando un Cybertruck por su vecindario en Nebraska. Según el artículo satírico, el “Oráculo de Omaha” habría dicho: “Aunque he declarado que no comprendo las tecnológicas, en secreto conduzco un Tesla cada noche”.

No obstante, al final del artículo publicado por Yahoo News se leía con claridad: "¡DÍA DE LOS INOCENTES!", seguido de una advertencia explícita: "Este artículo es completamente satírico y se publicó el 1 de abril de 2025. Warren Buffett no ha adquirido Tesla, y todas las citas e información en este artículo son ficticias".

Reacciones de internautas

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios. Usuarios de X (antes Twitter) expresaron su desconcierto y sorpresa al descubrir que se trataba de una broma. Uno escribió: “Casi me da un infarto. ¿Buffett comprando Tesla? ¡Qué ingenuidad la mía!”. Otro señaló: “Esta es la mayor estupidez que he leído jamás”, mientras que varios acusaron a Yahoo de mal gusto por haber jugado con una noticia tan sensible para los mercados.

Varios internautas criticaron el hecho de que la noticia se eliminara poco después de su publicación, alegando que intentaron ocultar el error. “Borraron el artículo, pero internet no olvida”, dijo uno.