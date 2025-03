El millonario más importante de Latinoamérica logró superar al mejor PIB per cápita de Sudamérica con una fortuna que asciende a 81,400 millones de dólares. Carlos Slim, empresario e ingeniero civil mexicano, se mantiene como el hombre más rico de América Latina gracias al sector de las telecomunicaciones, especialmente tras la adquisición de Teléfonos de México (Telmex), que dio origen a América Móvil, una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en Latinoamérica. Además de diversificar sus inversiones en sectores como construcción, comercio, energía, banca y minería, a través del Grupo Carso.

De acuerdo con un informe presentado por Forbes, en contraste, el país con el PIB per cápita más alto de Sudamérica se ve menos ante la fortuna de Slim, reportando apenas 29,000 dólares. "Su economía se sustenta principalmente en la agricultura, la minería y los yacimientos de petróleo descubiertos desde el 2019 hasta este año", señala la descripción del artículo.

Una fortuna que logra superar el PIB per cápita de todo un país

​La fortuna del empresario mexicano Carlos Slim, estimada en 81.400 millones de dólares al cierre de 2024, supera significativamente el Producto Interno Bruto (PIB) de Guyana para el mismo año. Según el último informe del World Economic Outlook de 2024, citado por Forbes, el PIB de Guyana alcanzó aproximadamente 29.000 dólares en 2024.

Esta comparación resalta la magnitud de la fortuna de Slim en relación con economías nacionales emergentes. De acuerdo a estimaciones de Xataka, la economía de Guyana "creció un 49,7% en el primer semestre de 2024 (el sector petrolero representó el 67%, por supuesto). El presidente Irfaan Ali elevó las estimaciones de crecimiento anual de Guyana al 42,8%".

La importancia de PIB per cápita en los países

​El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es un indicador económico que mide el valor promedio de los bienes y servicios producidos en un país por cada habitante durante un período determinado. Se calcula dividiendo el PIB total entre la población del país, proporcionando una medida del ingreso promedio y permitiendo comparaciones entre diferentes economías. ​

Este indicador es fundamental para evaluar el nivel de desarrollo económico y el bienestar material de una población. Un PIB per cápita elevado suele asociarse con una mayor capacidad adquisitiva y acceso a servicios públicos de calidad, como educación y salud. Sin embargo, es importante considerar que el PIB per cápita es un promedio y no refleja necesariamente la distribución del ingreso dentro de una sociedad.