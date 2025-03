Trump minimiza filtración de planes militares de EEUU en chat con periodista y defiende a su asesor: "El único fallo en 2 meses"

Donald Trump se refirió a la reciente filtración de planes militares de Estados Unidos durante una conversación con un periodista, restando importancia al incidente. A pesar de la gravedad de la filtración, Trump consideró que no representaba una amenaza significativa y que el hecho fue un error aislado.

Trump minimizó la filtración de documentos clasificados al señalar que no era algo que debiera alarmar a la opinión pública. En sus comentarios, sugirió que situaciones similares ocurren con regularidad, pero que en su caso particular no había un impacto directo sobre la seguridad nacional. Según Trump, este incidente no afectó la integridad de las operaciones del gobierno.

¿Qué dice Trump sobre la filtración de planes militares de EEUU en chat con periodista?

El presidente también aprovechó la ocasión para defender a su asesor involucrado en la filtración, destacando que, en su opinión, este había cometido "el único fallo" en dos meses de trabajo. Trump intentó minimizar las repercusiones políticas del caso y descalificar las críticas sobre la gestión de la administración.

El expresidente aseguró que las filtraciones no son excepcionales y que su equipo de trabajo había manejado la situación de manera adecuada. A pesar de las críticas de algunos sectores sobre la gravedad de la filtración, Trump restó importancia a los posibles riesgos derivados de la divulgación de los planes militares.

¿Qué respondió la Casa Blanca sobre la filtración de planes militares?

En el entorno de la Casa Blanca, las reacciones sobre la filtración fueron mixtas. Algunos asesores cercanos al expresidente coincidieron con su postura, calificando el incidente como un error puntual que no tendría mayores consecuencias. Sin embargo, otros señalaron que la divulgación de información clasificada es un tema delicado que debe ser tratado con mayor seriedad.

La Casa Blanca se vio obligada a emitir declaraciones públicas minimizando el impacto de la filtración. Sin embargo, se reconoció que las filtraciones de documentos sensibles siempre plantean riesgos y pueden afectar la confianza de los aliados internacionales y la seguridad interna.