Nueva York: Formas en que los inmigrantes pueden participar en las próximas elecciones

En Nueva York, la participación cívica no tiene fronteras: aunque los inmigrantes no ciudadanos no votan, su impacto en 2025 se sentirá con educación y movilización comunitaria.

A medida que se acercan las elecciones de junio en Nueva York, la inmigración sigue siendo un tema central de debate. La ciudad, conocida por su estatus de santuario, enfrenta presiones tanto de la administración de Donald Trump como de las políticas del alcalde Eric Adams. Aunque los residentes legales y ciudadanos podrán votar y opinar sobre el futuro del estado, aquellos que no tienen residencia se quedan al margen del proceso.

A pesar de la exclusión del sufragio, los migrantes no nacionales pueden involucrarse en el proceso electoral de maneras igualmente significativas. Perla Silva, de Make the Road New York, destaca la importancia de movilizar a quienes sí tienen derecho a sufragar, asegurando que los temas cruciales sean comprendidos por la comunidad.

¿Cómo pueden los inmigrantes no ciudadanos influir en las elecciones de Nueva York?

Aunque la ley de 2022 que permitía a los no ciudadanos emitir voto en elecciones locales fue anulada, aún existen formas legales de participación. Organizaciones como Make the Road New York están trabajando para educar a los sufragantes elegibles, asegurando que comprendan las decisiones que tomarán y cómo afectarán a los inmigrantes y sus comunidades. A través de la movilización y la educación cívica, la población migrante puede influir en el proceso electoral, incluso sin tener el derecho de intervenir en las elecciones.

Además, los extranjeros pueden involucrarse en prácticas políticas más allá de las urnas, como organizar foros con candidatos o compartir información relevante. A través de estas acciones, los nuevos pobladores pueden asegurarse de que sus intereses sean considerados durante los comicios, un proceso que afecta profundamente sus vidas cotidianas.

Inmigrantes en Nueva York pueden hacer la diferencia y encontrar formas de involucrarse en las elecciones más allá del voto. Foto: The New York Times

¿Qué alternativas existen para que los no ciudadanos participen en las elecciones?

Aunque los no ciudadanos no pueden votar, sí pueden influir de otras maneras en las elecciones. Una de las principales formas es a través de la participación en el Presupuesto Participativo, un programa donde los residentes pueden proponer ideas para el uso de fondos destinados a infraestructura y servicios públicos. Este plan es abierto a todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, lo que permite a los inmigrantes contribuir directamente a la toma de decisiones en sus colectivos.

Además, los migrantes pueden intervenir activamente en las campañas de sus candidatos preferidos, organizar eventos y dar su apoyo en proyectos de sensibilización sobre temas políticos. Al igual que con el escrutinio por preferencia, es crucial que la comunidad reciba formación adecuada sobre cómo funciona el sistema democrático, y muchas organizaciones están trabajando para garantizar que todos los residentes tengan la información necesaria para involucrarse.