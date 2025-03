Estos 2 países de América Latina podrían tener prohibida la entrada a Estados Unidos, según New York Times

Donald Trump y su gabinete están trabajando en una nueva prohibición para implementar restricciones a los visitantes de varios países, al incorporarlos a la lista roja de naciones que enfrentan restricciones. Esta medida tiene como objetivo frenar el flujo migratorio, un problema que el expresidente había prometido abordar durante su campaña presidencial.

El diario 'The New York Times' reportó que la administración del presidente Trump está evaluando la posibilidad de prohibir todos los viajes a Estados Unidos desde 11 países. Según informó el 'New York Times': "Un proyecto de lista de recomendaciones elaborado por funcionarios diplomáticos y de seguridad sugiere una lista roja".

Esta lista incluye naciones de América del Sur, África, Oriente Medio y Asia.

Estos son los países no podrán ingresar a Estados Unidos en 2025

Afganistán

Bután

Cuba

Irán

Libia

Corea del Norte

Somalia

Sudán

Siria

Venezuela

Yemen

El informe también mencionaba una lista naranja, que incluiría a países como Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán, donde se aplicarían restricciones drásticas a la emisión de visados.

¿Cuáles son las propuestas de Trump para frenar la inmigración?

El presidente Donald Trump sigue buscando llevar a cabo uno de sus principales compromisos de campaña: reforzar la seguridad en la frontera con México y disminuir la inmigración hacia Estados Unidos.

En otro ámbito, para frenar la migración hacia Estados Unidos, se ha suspendido la aplicación CBP One, la cual fue empleada durante la administración Biden-Harris para agendar citas de entrada a migrantes que se hallaban en México. La cancelación de esta herramienta ha impactado a miles de personas que intentaban ingresar de manera legal al país.