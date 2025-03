Fernanda, una joven mujer argentina, decidió terminar su relación amorosa con su novio, con quien llevaba un buen tiempo. Lo particular de este caso es que los hechos ocurrieron en un show de stand-up comedy, luego de que el cómico desafiara al hombre a que subiera una foto con ella.

Esto surgió porque la mujer expresó su molestia por el hecho de que su novio saliera de fiesta los fines de semana y publicara fotos solo. Sin embargo, cuando ella le pedía que compartieran fotos juntos, él se negaba. Ante la insistencia del comediante para que el novio hiciera la publicación, este volvió a negarse, dejando en duda sus verdaderas intenciones con Fernanda.

El show se llamaba 'El arte de ocultar un engaño', una temática en la que el comediante explicaba cómo, involuntariamente, los hombres revelaban sus infidelidades a través de las bromas. Este segmento cómico interesó a Fernanda porque sospechaba que Hugo podría estar engañándola con otras personas, debido a sus comportamientos.

En ese sentido, Fernanda tomó la palabra y contó lo que vivía desde hace un tiempo al lado de su novio de 36 años: "Me molesta que suba fotos solo cada noche que sale y conmigo no sube nada", contó la mujer argentina.

Al respecto, Lucho Mellera, nombre artístico del comediante, fue contundente al escuchar el relato de la mujer y le dirigió la siguiente pregunta que hizo que Fernanda reflexionara acerca de la actitud de su novio: "¿Tú crees que te es infiel?"

Al observar la reacción e incomodidad de la pareja, Mellera propuso una dinámica: que Hugo se tome una selfie con su pareja y la suba a las redes sociales. Seguidamente, de manera jocosa, el comediante hizo la señal de 'cuernos' cuando estaban por tomarse la fotografía, lo que provocó más de una carcajada en el público.

No obstante, pese a que se sacaron el selfie, el novio fue tajante y dijo que subiría la foto "mañana", a lo que el comediante le increpó diciéndole que lo hiciera en ese instante y lo etiquetara tanto a él como a Fernanda, pedido que finalmente no fue cumplido. Por esa razón, en redes sociales se hizo viral este caso y la mujer tuvo que hacer un video explicando más detalles de la situación. Lo que sí fue un hecho es que su relación amorosa no funcionaba más, motivo por el cual decidió cortar con Hugo.