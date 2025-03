Joshua Homberg, peleador de artes marciales mixtas, intentó 'pasarse de listo' previo a la final de una pelea a la cual había llegado a base de su esfuerzo y dedicación, tras vencer a su oponente en semifinales: coordinó con su hermano gemelo para que fuera él quien subiera al octágono y defendiera el título de campeón.

Sin embargo, la estrategia no le funcionó debido a un detalle que probablemente se le escapó de las manos. Resulta que su hermano gemelo finalmente ganó el encuentro y, después del evento de MMA, se percataron de que los tatuajes de Joshua eran diferentes a los que poseía Jeremías. Este vergonzoso suceso ha sido calificado por el organizador del certamen como "El mayor escándalo de la historia".

Descalifican a peleador de MMA tras hacer que su hermano gemelo dispute la final de pelea

Jeremías Homberg, hermano de Joshua, peleó en la final de un torneo y logró tumbarse a su oponente, por lo que se coronó como el campeón. Sin embargo, conforme pasaron las horas, GMC descalificó al competidor por haber infringido las normas:

"Es el mayor escándalo de la historia. A la derecha de la foto, el participante de la GMC Olympix. A la izquierda, su hermano gemelo. Imposible distinguirlos. Y aquí está el escándalo. Joshua Homberg es el participante. Gana su semifinal por puntos, después de tres asaltos. Dos horas más tarde, en la final, aparecen los tatuajes. En la final, su hermano Jeremías entra al ring, gana la pelea con una patada alta y se convierte en campeón de GMC Olympix", expresó el ente organizador.

¿Cómo descubrieron al hermano gemelo de Joshua Homberg?

Para descubrir las diferencias entre Joshua Homberg y su hermano gemelo Jeremías definitivamente hubiera sido una tarea compleja, no obstante, hubo un detalle que probablemente no planificaron: los tatuajes. Ambos los poseen, pero no son idénticos.

Es a raíz de ello que lograron identificar quién era el impostor, además de que cuando culminó la pelea, el entrenador subió al octágono y le cubrió rápidamente el hombro a Jeremías, lo que generó más suspicacias. Y por si fuera poco, Joshua también subió a felicitar a su hermano vistiendo una sudadera con capucha.