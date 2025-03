Caso Kim Gómez: Madre de la niña fallecida tras ser arrastrada por un auto identifica a uno de los detenidos

El caso de Kim Gómez, la niña de siete años que perdió la vida de manera trágica en un robo de auto en La Plata, sigue conmoviendo al país. La madre de la menor, Florencia, rompió el silencio y se presentó ante la justicia para declarar sobre los hechos ocurridos la noche del 4 de marzo, cuando su hija fue arrastrada por el automóvil de los delincuentes. Su testimonio resultó clave, ya que fue la única testigo presencial del crimen, y a una semana del hecho, logró identificar a uno de los detenidos.

La angustia de Florencia y su búsqueda incansable de justicia ante la brutalidad del crimen protagonizan la escena judicial. Durante su declaración ante la fiscal Carmen Ibarra, la mujer relató cómo fue atacada por los delincuentes mientras se encontraba con su hija en su automóvil. Además, logró identificar a uno de los dos detenidos, el joven de 17 años, sospechoso de ser el principal agresor en el caso.

Lo que dijo la madre de Kim Gómez

Florencia, visiblemente afectada por la tragedia, relató con detalles lo sucedido aquella noche. Explicó cómo fue sorprendida por los delincuentes, quienes la obligaron a bajar de su Fiat Palio rojo. Tras empujarla al suelo, los sujetos se subieron al vehículo, dejándola atrás mientras su hija permanecía en el interior del auto.

Con gran desesperación, Florencia comenzó a perseguir el automóvil de los asaltantes mientras observaba a su hija dentro del vehículo. En un instante, los delincuentes perdieron el control y colisionaron contra una columna de la vía pública, pero lejos de detenerse, decidieron huir a pie. La mujer pudo ver a dos individuos en la escena, aunque solo pudo identificar con certeza al mayor de ellos, el detenido de 17 años.

Detenidos y la situación judicial

Las autoridades actuaron rápidamente, logrando la detención de ambos sospechosos, quienes fueron identificados como un joven de 17 años, T.G., y un adolescente de 14 años. Tras la audiencia judicial, se resolvió que el mayor de los dos quedara bajo prisión preventiva por seis meses mientras continúa la investigación. El menor de 14 años permanece detenido y, aunque negó su participación en el crimen, las autoridades siguen recolectando pruebas para esclarecer su implicación en los hechos.

El caso ha sido un tema de gran repercusión, no solo por la violencia del crimen, sino también por el contexto de inseguridad que vive la región. Florencia dejó en claro su deseo de que se haga justicia por su hija y pidió a las autoridades que no dejen pasar este crimen sin castigo.

La angustia de Florencia y el pedido de justicia

El 28 de febrero, poco antes de la audiencia, Florencia había expresado su profundo dolor y angustia frente a los medios. En ese entonces, demandó que se tomaran medidas para evitar que otros niños sufran el mismo destino que su hija. "Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última", exclamó entre lágrimas. Acompañada de su ex pareja, Marcos Gómez, padre de Kim, aseguró que está conforme con la actuación de la justicia hasta el momento, aunque enfatizó la necesidad de que el caso no quede impune.

Además, Florencia aprovechó para hacer un llamado a la sociedad y los políticos: “Hagan algo, muévanse, no dejen todo como está. Todos los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos”, expresó en un mensaje desgarrador.

Los detalles del crimen

Según las versiones proporcionadas por la policía y las declaraciones de los involucrados, los delincuentes habrían sido testigos de una oportunidad perfecta para el robo cuando se dieron cuenta de que la mujer estaba estacionada con su hija en el automóvil. De acuerdo con la madre de Kim, uno de los atacantes fue el que la empujó y la tiró al suelo para tomar el volante del auto.

Poco después del robo, los delincuentes colisionaron contra una columna, lo que permitió que los investigadores pudieran rastrear el paradero del vehículo y proceder con la captura. El fiscal encargado del caso continúa recopilando pruebas mientras se evalúa la situación del menor de 14 años.