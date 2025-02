El trágico caso de la niña de 7 años en La Plata, quien perdió la vida a manos de delincuentes menores de edad, ha conmocionado a toda Argentina. El suceso, que comenzó con un robo de auto y terminó con el fallecimiento de la pequeña luego de ser arrastrada 15 cuadras, ha desatado una ola de indignación. El padre de uno de los adolescentes implicados, quien, al enterarse del crimen, decidió entregar a su hijo a la Policía, expresó una fuerte condena por lo sucedido y pidió perdón a la familia de la víctima.

El progenitor también reveló la adicción de su hijo a las drogas y aseguró que había sido detenido recientemente por otro robo de auto, pero fue liberado por ser menor de edad.

Padre de uno de los menores que mató a niña de 7 años lo entregó a la Policía

Héctor, el padre del joven de 17 años que, junto a su amigo de 14, robó el auto en el que se encontraba la niña, fue quien tomó la decisión de entregarlo a la Policía. El hombre relató que, tras enterarse del crimen por su hija, le pidió que retuviera al adolescente. "Cuando llegué a mi casa, fui a la Tercera y no me quisieron tomar la denuncia. Después fui a la Octava y había mucha gente; pensé que me iban a pegar a mí", declaró al medio local TN. Finalmente, al ver un patrullero, les informó a los agentes que sabía dónde se encontraba su hijo y los condujo hasta su domicilio para que lo arrestaran.

El hombre también fue clave para la captura del otro menor involucrado en el crimen. "Yo mismo los llevé en el patrullero a la casa del chico y les dije que era el que estaba con mi hijo anoche", afirmó. En su testimonio, dejó en claro que no buscaba encubrir a Tobías, sino que enfrentara las consecuencias de sus actos. "Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo pienso sacar, que se pudra y que pague ahí adentro", sentenció.

Padre de adolescente pide perdón a familia de la niña de 7 años asesinada en La Plata

Afligido por la tragedia, Héctor pidió disculpas a la familia de la víctima y aseguró que entiende el dolor que atraviesan. "Sé que las disculpas no van a hacer volver a su hija, pero él me pidió que vaya a hablar con él y fui al cementerio a pedirles disculpas en persona (...). Siento mucha bronca, por culpa de él estamos pasando esto", añadió.

El padre del acusado enfatizó que nunca dejó de intentar ayudar a su hijo ni de advertirle sobre las consecuencias de sus acciones. "Me cansé de hablarle, no le falta nada, le di una casa y le tuve que sacar por cómo la estaba destruyendo. También le di una moto, un auto, siempre se lo aconsejó, pero nada ayudó", lamentó.

Padre del menor de 17 años revela problema de su hijo con las drogas y liberación previa por otro robo de auto

Héctor reveló que su hijo comenzó a consumir drogas a los 14 años y que, desde entonces, su comportamiento se volvió incontrolable. "Él anda en la calle porque anda en consumo, anda perdido en la droga", declaró, describiendo el deterioro progresivo del joven. Aunque intentó mantenerlo trabajando en su ferretería, pero el adolescente le robaba mercadería. "Le dije que no venga más", confesó. A pesar de los intentos de su familia por ayudarlo, Tobías rechazó cualquier tipo de rehabilitación. "No lo internamos porque estaba rebelde, te dabas vuelta y se iba", aseguró.

El padre también denunció que, menos de un mes antes del asesinato de la niña de 7 años, su hijo había sido arrestado por robar un auto junto a su amigo de 14 años y otros adolescentes, pero las autoridades lo obligaron a sacarlo de la comisaría debido a su condición de menor de edad.

"Yo no lo quería retirar, querían que lo manden a algún lado. Pero me obligaron a llevarlo porque es menor y no podía quedarse en la comisaría", explicó. Héctor insistió en que esta vez su hijo debe cumplir condena: "Le pido a la Justicia que no lo suelten, a ninguno de los dos, y si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudran".