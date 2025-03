Líder conservador de Canadá acusó a Trump de "apuñalar por la espalda al mejor amigo de EE. UU." y advierte: "Contraatacaremos"

Este martes 4 de marzo comenzaron a aplicarse los aranceles de hasta el 25% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido que impondría a las importaciones provenientes de Canadá y México, junto con un 10% adicional sobre los productos energéticos canadienses.

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, no tardó en reaccionar y tildó la medida como una “puñalada por la espalda” a la relación entre ambos países. Añadió que Estados Unidos "traicionó a su mejor amigo (Canadá)". Asimismo, dejó en claro que Canadá “contraatacará” para defender a su gente y su economía. Finalizó asegurando que pondrán a Canadá “en primer lugar”.

Aranceles: Canadá denunciará a EE. UU. ante la OMC

Donald Trump declaró el lunes 3 de febrero que "no hay margen" de maniobra para que México o Canadá logren evitar los aranceles que entrarán en vigor pasada la medianoche, además de incrementar al 20% los aplicados a China. "Lo que tendrán que hacer es construir sus fábricas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos", expresó Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Reafirmó su postura al señalar que "no hay margen" para impedir los aranceles y enfatizó: "Ya saben, están listos".

Trudeau acusa a Trump de querer afectar la economía canadiense para anexionar el país y denunciará los aranceles ante la OMC. Foto: 20Minutos.

El gobierno de Canadá optó por llevar el caso ante la OMC para denunciar los aranceles impuestos por Estados Unidos. Trudeau afirmó que la decisión de Trump "no tiene respaldo legal" y que su país "protegerá sus intereses comerciales con determinación". "No hay justificación alguna para esta acción. Estados Unidos está perjudicando a su socio y aliado más cercano", expresó el primer ministro canadiense.

Poilievre, un crítico de la política exterior de Trump

En 2004, con tan solo 25 años, Poilievre fue elegido como miembro de la Cámara de los Comunes, representando al distrito de Carleton en Ottawa. Su estilo confrontativo en el debate le permitió ganar rápidamente una gran cantidad de seguidores, lo que facilitó su ascenso dentro del Partido Conservador. Cuando la agrupación llegó al poder en 2006, en menos de dos años Poilievre ya había sido designado secretario parlamentario del entonces primer ministro Stephen Harper.

Poilievre asumió el liderazgo del Partido Conservador en 2022, tras manifestar su apoyo al Convoy de la Libertad, una protesta de camioneros en Ottawa contra los confinamientos por el COVID-19. Como parte de su estrategia, dirigió sus críticas tanto hacia los medios de comunicación como al primer ministro liberal Justin Trudeau.

Pierre Poilievre, el dirigente conservador que ha sido un crítico de la política exterior de Donald Trump, aseguró: “A las 12:00 de la medianoche, Trump apuñaló por la espalda al mejor amigo de Estados Unidos. Mi mensaje al presidente es claro: Canadá contraatacará. Defenderemos a nuestra gente y nuestra economía, y pondremos a Canadá en primer lugar”.

Se espera que la administración de Trudeau tome medidas para mitigar el impacto de los nuevos aranceles. Foto: Radio-Canada.

Trudeau advierte: "Es el inicio de una 'guerra comercial'"

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, considera que esta medida representa el inicio de "una guerra comercial" en la que Canadá "no dará un paso atrás", advirtió. Criticó que, a través de los aranceles, Estados Unidos intente afectar "la economía canadiense" para luego "hablar de la anexión" del país. Durante su discurso, sostuvo que nada "justifica" esta acción y recordó un artículo publicado en enero por The Wall Street Journal, titulado "La guerra comercial más tonta de la historia".

Trudeau expresó su desacuerdo habitual con The Wall Street Journal, pero dirigió un mensaje a Trump al afirmar: "No tengo por costumbre estar de acuerdo con The Wall Street Journal pero Donald, el artículo señala que, aunque eres un tipo muy inteligente, esto es algo muy tonto". Por su parte, Trump justificó la imposición de aranceles alegando un incremento en el flujo de fentanilo y migrantes hacia EE. UU.. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que en los últimos meses los arrestos de migrantes en la frontera con México han disminuido significativamente, al igual que las confiscaciones de fentanilo reportadas por su gobierno.