Una negligencia médica estuvo a punto de costarle la vida a un niño de 10 años en la ciudad de Granada, España. Durante una intervención quirúrgica, los especialistas dejaron accidentalmente más de un metro de cable dentro de su intestino.

La situación salió a la luz cuando su madre, María Eugenia, le cambiaba el pañal y notó que "un trozo de cable asomaba por el ano" del menor. "Comencé a tirar y vi que seguía saliendo más cable. Entonces, dejé de estirar al darme cuenta de que se trataba de una sonda ventrículoperitoneal y llevé de inmediato a mi hijo a urgencias", relató la madre.

Negligencia médica ocurrió en una de las once operaciones que le hicieron al menor

María Eugenia relata que en marzo de 2021 su hijo entró en coma mientras se encontraba en casa. “Le realizaron una resonancia, un TAC, una ecografía… No entiendo cómo no detectaron un cable de un metro y medio dentro de su sistema digestivo. La sonda le había perforado el intestino, lo que le provocó una peritonitis”, explica la madre.

Tras salir del coma, los padres del menor lo llevaron de regreso a casa, convencidos de que el desenlace sería inminente y que tendrían que despedirse de su hijo de tan solo 10 años. Sin embargo, el 8 de octubre de 2021, María Eugenia notó algo inusual que sobresalía del cuerpo del niño. “Sentí que me iba a dar un ataque de ansiedad”, recuerda. Cuando el menor ingresó a urgencias y le retiraron el catéter, la madre afirma que únicamente recibió una escueta respuesta por parte del personal médico: “Ya lo ha expulsado, el niño está bien”.

Madre del menor ya hizo la denuncia correspondiente

Ante este grave descuido de los médicos, María Eugenia presentó una reclamación patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través del abogado Joaquín Perales, especialista en negligencias médicas. La madre solicita una indemnización de 123.500 euros para su hijo como compensación por los daños ocasionados.

Tras la presentación de su denuncia, corresponde al Consejo Consultivo de Andalucía emitir un dictamen no vinculante sobre el caso. No obstante, el informe médico del SAS previo a dicha resolución sostiene que no existe responsabilidad médica en lo ocurrido y atribuye todas las complicaciones sufridas por Javier a su patología de base: una parálisis cerebral.

Pese a ello, María Eugenia enfatiza que su objetivo va más allá de una compensación económica. “No quiero dinero, solo deseo que se reconozca el sufrimiento que mi hijo Javier ha soportado durante un año y medio”, manifiesta.

