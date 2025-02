Menor de 2 años queda encerrado dentro de auto por 4 horas y muere por aparente asfixia tras ser olvidado por dueña de su guardería

Un niño de dos años, de iniciales S.R.F., perdió la vida por aparente asfixia tras permanecer olvidado dentro de un vehículo por un lapso de cuatro horas por la dueña de su guardería. El hecho ocurrió en la ciudad de Nerópolis, ubicada en el estado de Goiás, en Brasil, y la responsable del menor en ese momento era la propietaria de una guardería local. Flaviane Lima, quien tenía a su cargo el traslado del pequeño, manifestó que solo se percató de su presencia en el automóvil cuando se disponía a regresar a su hogar, tras experimentar un intenso dolor de cabeza.

La trágica pérdida ha generado un profundo dolor en la familia del menor. Su madre, Giselle, expresó su angustia y desconsuelo a través de una publicación en redes sociales: “Te llevaste todo mi corazón y mi alegría. ¿Cómo viviré sin ti?”.

Dueña de la guardería relató lo sucedido

En su declaración ante las autoridades, Flaviane relató que, tras llegar a la guardería, ingresó al establecimiento y se enfocó en sus labores cotidianas, sin recordar que el niño seguía en el asiento trasero del vehículo.

"Me detuve en la puerta de la guardería y entré. Subí y continué con mi rutina hasta alrededor de las cuatro de la tarde. En ese momento, le comenté a una de mis tías que me marchaba porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Al abrir el auto, encontré al pequeño con su cuerpecito encogido en el asiento. Al verlo, lo desabroché de inmediato y lo llevé adentro. Llamamos a los bomberos y traté de practicarle primeros auxilios, pero ya nos dimos cuenta de que no había nada que hacer", declaró.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, aunque lamentablemente no logró sobrevivir. La policía local informó que la propietaria de la guardería, además de administrar el establecimiento, tenía la responsabilidad de transportar a algunos niños. Aquella jornada, recogió al pequeño, pero lo dejó dentro del auto sin notar su presencia hasta varias horas después.

Principal responsable de tragedia intentó fugarse

Según la policía, Flaviane intentó abandonar la ciudad tras la muerte del menor, pero fue interceptada y arrestada en Itaberaí, a aproximadamente 80 kilómetros de Nerópolis. El delegado André Fernandes informó que la mujer enfrenta cargos por homicidio culposo y permanece bajo custodia.

En su declaración, la detenida explicó que, el día del incidente, debía recibir a tres nuevos niños en la guardería, lo que la llevó a concentrarse en esa tarea y, en consecuencia, olvidar al menor dentro del automóvil. Por su parte, su abogado, Giovanni Caldas Vieira Machado, defendió la postura de su clienta, asegurando que nunca tuvo la intención de causar daño. "No hubo intención, ni descuido consciente ni negligencia deliberada", sostuvo.

Abogado señala que dueña de guardería siempre fue una "persona responsable"

Giovanni Caldas, abogado de Flaviane Lima, indicó que su clienta "ha dedicado años de su vida al cuidado de niños y jóvenes, siempre destacándose por su responsabilidad y vocación de servicio". También sostuvo que la guardería que administra está debidamente registrada como entidad legal y cuenta con las licencias necesarias para su funcionamiento.

Adicionalmente, el abogado afirmó que no existe ninguna intención de Flaviane de evadir responsabilidades. "Al momento de su detención, mi clienta, acompañada de su pareja, se dirigía voluntariamente a la comisaría para presentarse ante las autoridades. Confiamos plenamente en la investigación que lleva a cabo la Policía Civil y en la correcta intervención del Ministerio Público", finalizó.

