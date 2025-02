En las últimas horas, la ciudad ucraniana de Odesa fue atacada con drones por parte de las fuerzas rusas, resultando heridas cuatro personas, incluido un niño. Este bombardeo causó daños significativos en infraestructuras civiles, como un ambulatorio infantil, una guardería y varios edificios residenciales. Además, dejó sin electricidad y calefacción a aproximadamente 160.000 ucranianos en medio de una ola de frío, con temperaturas que alcanzan los -6°C.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, condenó enérgicamente la ofensiva, acusando a Rusia de mentir sobre sus objetivos militares. En un comunicado, afirmó: "Nunca debemos olvidar que Rusia está gobernada por mentirosos patológicos: no se puede confiar en ellos y hay que presionarlos. Por el bien de la paz".

Rusia lanzó un ataque masivo con drones en Odesa

El reciente ataque con drones en Odesa es parte de una serie de ofensivas rusas dirigidas a infraestructuras críticas en Ucrania. Según Oleh Kiper, jefe de la administración militar de Odesa, el bombardeo dañó instalaciones civiles, incluyendo un ambulatorio infantil y una guardería. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño, y todas fueron hospitalizadas en estado moderado.

La infraestructura energética de Odesa sufrió daños severos, lo que provocó cortes de electricidad y calefacción. Esto se produce en medio de la temporada de invierno, agravando las condiciones de vida de la población afectada. Las autoridades locales están trabajando para restablecer los servicios esenciales lo antes posible, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación el escalamiento del conflicto.

Ataque ruso dejó a 160.000 ucranianos sin luz

Los cortes de electricidad y calefacción afectaron gravemente Odesa. Además de las residencias privadas, trece escuelas, una guardería y varios hospitales se encuentran sin suministro eléctrico, operando con generadores de emergencia. La falta de calefacción en medio de temperaturas bajo cero obligaron a las autoridades a establecer centros de asistencia donde los residentes pueden refugiarse del frío, acceder a baterías portátiles y recibir alimentos.

La interrupción de los servicios básicos también afectó la economía local, ya que muchos negocios se vieron obligados a cerrar temporalmente. Las autoridades están coordinando esfuerzos con organizaciones internacionales para proporcionar ayuda humanitaria y acelerar las reparaciones necesarias en la infraestructura dañada.

Zelensky tras ataque de Rusia:"No se puede confiar en ellos"

En respuesta al reciente ataque, el presidente Zelensky, reiteró su desconfianza en Rusia, señalando que "no se puede confiar" en sus declaraciones, ya que no reflejan la realidad. Destacó que, aunque Moscú afirma no atacar infraestructuras civiles, los hechos demuestran lo contrario. Además, hizo un llamado para que continúe ejerciendo presión sobre el Kremlin con el objetivo de frenar las agresiones.

También denunció que Rusia sigue atacando el sistema energético ucraniano pese a sus afirmaciones en sentido contrario. "Ayer mismo, tras la tristemente célebre reunión de Riad, se hizo evidente que los representantes rusos habían vuelto a mentir al afirmar que no atacaban al sector energético de Ucrania. Sin embargo, casi simultáneamente, lanzaron otro ataque con drones contra transformadores eléctricos", expresó en un comunicado en X.