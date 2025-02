Lula da Silva advierte que Brasil "reaccionará comercialmente" a los aranceles de EE. UU.: "Trump no puede hacer lo que quiera"

Brasil anuncia medidas de "reciprocidad" ante aranceles de EE. UU. a importaciones de acero y aluminio. Foto: Diario Co Latino

Brasil anuncia medidas de "reciprocidad" ante aranceles de EE. UU. a importaciones de acero y aluminio. Foto: Diario Co Latino

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que Brasil responderá con medidas de "reciprocidad" ante los aranceles comerciales impuestos por EE. UU. Esta postura surge tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio, una decisión que afecta directamente a Brasil, uno de los principales proveedores de estos metales a EE. UU. Precisó que Trump "no puede hacer lo que quiera, porque si hace cosas que afectan a los resultados de otros países, siempre habrá una reacción".

Según Infobae, mediante una entrevista radial, Lula afirmó: "Nosotros vamos a reaccionar comercialmente, o vamos a denunciar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) o vamos a gravar los productos que importamos de Estados Unidos". Además, expresó su preocupación por el creciente "proteccionismo" de EE. UU., señalando que este enfoque contradice su histórica defensa del libre comercio.

Aranceles de Trump son calificados como "contraproducentes" en Brasil

La decisión de Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio generó tensiones en las relaciones comerciales entre ambos países. Brasil, siendo uno de los mayores exportadores de acero a EE. UU., se ve significativamente afectado por esta medida. El gobierno brasileño calificó estas acciones como "contraproducentes" y manifestó su intención de buscar soluciones diplomáticas para mitigar los efectos negativos en su economía

Imposición de aranceles al acero y aluminio de Trump generó tensiones comerciales con Brasil. Foto: CNN

Además, el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, criticó la decisión de Washington, señalando que "medidas unilaterales de este tipo son contraproducentes para la mejora de la economía global" y que afectan el comercio mundial debido a "esa retracción, esa desglobalización que está ocurriendo".

Brasil evalúa quejarse ante la OMC ante las medidas de EE. UU.

Ante la imposición de aranceles por parte de EE. UU., Brasil consideró varias opciones de respuesta. Entre ellas, la posibilidad de presentar una queja formal ante la OMC o la implementación de aranceles equivalentes a productos estadounidenses importados. Lula enfatizó que cualquier acción contra Brasil será respondida con reciprocidad, buscando proteger los intereses nacionales sin escalar a una "guerra comercial".

Ante la decisión de Trump de imponer aranceles, Brasil evalúa la posibilidad de una queja formal ante la OMC. Foto: América Económica

También expresaron su disposición a entablar un diálogo con EE. UU. para buscar soluciones que beneficien a ambas naciones. El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que Brasil no estimulará ni entrará en ninguna guerra comercial, subrayando la importancia de resolver las diferencias a través de canales diplomáticos.

Lula da Silva: "Lo que está en riesgo en el mundo es la democracia"

Lula manifestó su inquietud por el giro proteccionista de la política comercial estadounidense bajo la administración de Trump. Este enfoque contrasta con la postura histórica de EE. UU. como defensor del libre comercio y podría tener implicaciones significativas para la economía global.

Además, criticó la actitud de EE.UU. al priorizar sus intereses comerciales sin considerar el impacto en otras naciones. "Ahora es Estados Unidos para los estadounidenses. Todo para ellos: 'Voy a gravar todos los productos, voy a tomar Groenlandia, voy a anexar Canadá, voy a tomar el Canal de Panamá, voy a expulsar a millones de personas'", expresó. "Y eso me preocupa. Me preocupa porque lo que está en riesgo en el mundo es la democracia, que es el mejor sistema de gobierno", añadió.