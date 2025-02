Trump firmó un decreto con sanciones contra la CPI por emitir orden de arresto contra Benjamin Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto que establece sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta a la reciente orden de arresto emitida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra. Las sanciones, según un alto cargo estadounidense, se centran en las finanzas personales y los visados de aquellos vinculados a los procesos de la CPI. La decisión de Trump se produce en un contexto de creciente tensión entre EE. UU. y la CPI, que ha tomado medidas para proteger a su personal ante posibles represalias financieras.

La CPI, establecida en 2002, tiene como objetivo procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión, especialmente cuando los estados miembros no están dispuestos o no pueden hacerlo. Aunque cuenta con 125 estados miembros, Estados Unidos, Israel y otros países no son parte de la corte. La reciente orden de arresto contra Netanyahu ha generado tensiones diplomáticas, ya que Estados Unidos y sus aliados consideran que la CPI carece de jurisdicción sobre ellos.

¿Qué motivó la emisión de la orden de arresto contra Netanyahu?

En noviembre del 2024, la CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra cometidos durante las operaciones militares en Gaza. La corte alega que las acciones de Israel en la región constituyen violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo ataques indiscriminados contra civiles y destrucción de infraestructura civil. Esta decisión se basa en investigaciones preliminares que sugieren la existencia de pruebas suficientes para justificar una acción judicial.

La emisión de esta orden ha sido recibida con críticas por parte de EE. UU. e Israel, quienes argumentan que la CPI carece de jurisdicción sobre ellos y que sus acciones están motivadas políticamente. Además, sostienen que las investigaciones de la corte no han considerado adecuadamente las complejidades del conflicto en Gaza y las medidas de autodefensa adoptadas por Israel. Estas tensiones reflejan las diferencias fundamentales en la interpretación y aplicación del derecho internacional entre la CPI y los países involucrados.