Marco Rubio advierte desde Costa Rica: "Es mejor ser amigo que enemigo de Estados Unidos"

Este martes 4 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Costa Rica, un socio estratégico para Washington. Su visita forma parte de una gira por América Latina centrada en temas de migración, seguridad y en la contención de la creciente influencia de China en la región. A su arribo al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, Rubio fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

El secretario de la administración de Donald Trump, advirtió desde la nación centroamericana: "Es mejor ser amigo que enemigo de Estados Unidos". “Costa Rica es un país amigo y aliado con el que compartimos muchas cosas en común, incluso los valores”, sostuvo Rubio.

Acuerdos en seguridad

En el marco de su gira por Centroamérica, Rubio arribó a Costa Rica. Entre otros temas, abordó la seguridad y los grupos narcoterroristas “que utilizan a su país por geografía como sede de tránsito”. Rubio destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y reafirmó el compromiso de Washington en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Marco Rubio arribó a San José, en el marco de su gira por Centroamérica. Foto: Prensa Libre.

Además, adelantó que se está evaluando la posibilidad de involucrar a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad costarricenses. “Vamos a cooperar con ustedes, y veremos cómo incluiremos la DEA trabajando bajo los equipos de seguridad de Costa Rica”, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos.

Migración en Costa Rica: un tránsito para la llegada a EE. UU.

Sobre la migración en Costa Rica, Marco Rubio señaló “Costa Rica es un país usado como tránsito para la migración, pero es una nación que cuenta con una economía avanzada, hay trabajo, por lo que muchos se quieren quedar”. “Ustedes han visto ingresar por su frontera a individuos que no son del continente. Se identificaron a varias personas vinculadas al terrorismo que se dirigían a los Estados Unidos”.

En otro orden, Rubio sentenció “Es mejor ser amigo que enemigo de la política extranjera de Estados Unidos. Es mejor ser aliado que alguien que crea problemas”. “A veces, parece ser mejor enemigo de EE. UU. que amigo; no podemos tener una política que premia a los que nos quieren hacer daño e ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Ello cambiará con el presidente Trump”, agregó.

Caravana de migrantes centroamericanos se dirige a Estados Unidos. Foto: Revista Ideele.

Costa Rica, un ejemplo para la región

El político aseguró que Costa Rica es un ejemplo para la región: “Una economía con oportunidades como la costarricense hace que muchas personas quieran entrar y quedarse, incluso personas que no son de este continente. Yo les digo que la política exterior de EE. UU. bajo el presidente Trump será ayudar a los amigos, a los que no generan problemas, y Costa Rica es un ejemplo y modelo a seguir de la región y del mundo y quisiéramos que otros países fueran iguales”.

Nicaragua, Venezuela y Cuba son "enemigos de la humanidad", señala Rubio

Marco Rubio afirmó que los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba representan una amenaza: “Son enemigos de la humanidad”, y los responsabilizó de la crisis migratoria en la región. "Estos 3 regímenes que existen en Venezuela, Nicaragua y Cuba son enemigos de la humanidad: crearon una crisis migratoria. Si no fuera por estos tres regímenes, no existiría una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos decidieron crearlo porque son naciones donde su sistema no funciona", sentenció Rubio.

Luego de su reunión con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, Rubio señaló que la administración de Donald Trump aún no ha decidido si Nicaragua continuará en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, aunque confirmó que su exclusión sigue en análisis.