Estos son los 10 países más ricos del mundo: solo uno es potencial mundial y en qué puesto está América Latina

Luxemburgo se destacó como el país con el mayor PIB per cápita del mundo. Foto: Composición LR/Significados/Centroamérica

El ranking de los países más ricos del mundo, según el PIB per cápita de 2024, revelado por la revista Global Finance, arroja un hallazgo interesante: muchos de estos países son también de los más pequeños. Aunque este hecho podría parecer sorprendente a primera vista, se debe a una característica fundamental de las economías pequeñas: suelen tener un PIB relativamente alto.

No obstante, medir la riqueza de un país solo a través del PIB per cápita no proporciona una imagen completa de su nivel de vida. Para obtener una evaluación más precisa, se utiliza la paridad de poder adquisitivo (PPA), que ajusta el PIB por los precios locales y la inflación. La PPA permite hacer comparaciones más justas entre países, dado que el costo de vida y los bienes varían enormemente.

A pesar de la utilidad de la PPA, no se debe suponer automáticamente que los países con altos niveles de paridad de poder adquisitivo tienen una población generalmente próspera. Este índice, aunque ajustado a los costos locales, se basa en promedios nacionales, lo que significa que dentro de un país puede haber grandes desigualdades.

¿Cuáles son los 10 países más ricos del mundo?

En 2024, Luxemburgo se destacó como el país con el mayor PIB per cápita del mundo, subiendo del segundo puesto que ocupaba el año anterior, según el informe anual de Global Finance. Este pequeño estado logró consolidarse como un referente económico global, gracias a su sofisticado sector financiero y su atractivo régimen fiscal, que atrae tanto inversiones extranjeras como talentos profesionales.

El éxito de estos países no radica únicamente en su tamaño reducido, sino en la combinación de factores estratégicos que impulsan su riqueza. Por ejemplo, las economías de San Marino, Luxemburgo, Suiza y Singapur se benefician de sectores financieros avanzados y políticas fiscales que favorecen la atracción de capitales internacionales.

Luxemburgo 143,743 dólares Macao 134,141 dólares Irlanda 133,895 dólares Singapur 133,737 dólares Catar 112,283 dólares Emiratos Árabes Unidos 96,846 dólares Suiza 91,932 dólares San Marino 86,989 dólares Estados Unidos 85,373 dólares Noruega 82,832 dólares

Estados Unidos, la única potencia mundial en el top 10

Estados Unidos se mantiene como la única potencia global entre los diez países más ricos del mundo, según el ranking anual de Global Finance para 2024. Aunque la economía estadounidense continúa siendo una de las más grandes y competitivas, su posición en el listado ha permanecido estable en el noveno lugar, reflejando una moderada diferencia respecto a las naciones más pequeñas que lideran la lista.

Economías como Luxemburgo, Macao y Singapur ocupan los primeros puestos, beneficiadas por sectores financieros sofisticados y regímenes fiscales favorables, Estados Unidos destaca por su enorme tamaño, diversidad económica y el poder de su mercado interno.

¿Cuál es el lugar de América Latina, según Global Finance?

Según el informe anual de Global Finance sobre los países más ricos del mundo en 2024, Panamá se posiciona como el líder de América Latina en términos de PIB per cápita, alcanzando los 44,797 dólares.

Este pequeño país consolida su puesto gracias a su próspero sector financiero y su estratégica ubicación en el comercio internacional, especialmente con el Canal de Panamá, que sigue siendo una fuente crucial de ingresos. En el ranking general global, Panamá no solo lidera la región, sino que también muestra un crecimiento sostenido que le permite competir con economías mucho más grandes a nivel mundial​