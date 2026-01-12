¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

Recuperar diseños de modelos antiguos, por lo menos en la industria tecnológica, no suele ser una decisión popular. De hecho, para muchos fabricantes, implicaría grandes riesgos. Sin embargo, este inicio del 2026, el mercado se entusiasmó con la presencia de un smartphone que retoma el teclado físico y su conector para auriculares. ¿Un aire a lo que fue BlackBerry? Te contamos.

¿El teclado tiene futuro?

La industria demostró que los móviles con pantalla completa desplazaron los diseños con teclados; sin embargo, para una firma la presencia de estos icónicos botones todavía tiene potencia y así lo hicieron saber en el reciente CES 2026. Ese es el caso del Clicks Communicator, el dispositivo Android 16 con teclado físico integrado, con pantalla AMOLED de 4,03 pulgadas, batería de 4.000 mAh, cámara principal de 50 MP, almacenamiento ampliable mediante microSD y entrada jack de 3,5 mm.

El teclado integra sensibilidad táctil para desplazarse por mensajes o páginas y cuenta con un botón lateral para convertir voz en texto, iniciar grabaciones o transcribir reuniones. También tiene un sistema de notificaciones visual mediante un LED configurable y un “message hub” que agrupa conversaciones en una misma pantalla.

Fuera de su móvil, la firma también cuenta con Clicks Keyboard Case, una funda de teclado QWERTY físico en la parte inferior. En ese caso, solo se trata de un accesorio que imita el diseño tradicional de los teléfonos, siempre que el usuario lo requiera. Y sí, se conecta por USB-C.

Sin duda alguna, esta apuesta por reintegrar el teclado físico ha captado el interés de una gran cantidad de usuarios de la industria, en especial quienes optan por darle un uso más sencillo a sus móviles o quienes solo lo utilizan para mensajería. En todo caso, lo cierto es que es un producto para un nicho específico y difícilmente sea una tendencia que adopten los grandes fabricantes de smartphones.

Precio

El Clicks Communicator se puede reservar con un precio de 399 dólares (499 dólares precio regular). No está disponible de forma local en Perú.