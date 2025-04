Trump elimina más de 870 puestos del Programa de Salud del World Trade Center, creado tras el atentado del 11 de septiembre de 2001

La comunidad de sobrevivientes y rescatistas de los atentados del 11 de septiembre enfrenta una nueva dificultad: la administración de Donald Trump ha eliminado más de 870 empleos del Programa de Salud del World Trade Center, lo que ha dejado a miles de personas vulnerables a enfermedades sin acceso a atención médica ni recursos esenciales.

Entre los recortes se destaca la destitución del Dr. John Howard, director del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), lo que ha desatado una ola de protestas entre abogados, médicos y activistas que consideran que esta medida traiciona la promesa nacional de “nunca olvidar” a quienes arriesgaron su salud para salvar vidas después de los atentados.

VIDEO MÁS VISTO Inundaciones repentinas anegan carreteras en Virginia Occidental tras intensas lluvias en la región

Trump elimina 870 puestos del Programa de Salud World Trade Center: ¿cuál será el impacto?

El impacto de estos recortes no se limita solo al ámbito físico; la atención psicológica, uno de los pilares del programa, ha desaparecido, generando una crisis de salud mental entre los afectados en Estados Unidos.

Michael Barasch, abogado que representa a más de 40.000 sobrevivientes y socorristas, expresó con firmeza: “Al eliminar el programa de salud, la gente va a morir. Pierdo dos clientes cada día debido a enfermedades relacionadas con el 9/11”, según reporta Fox 5 New York.

Barasch alertó que, además de los efectos físicos, los niveles de estrés postraumático (PTSD) están incrementando considerablemente en la comunidad afectada, en parte porque muchos ya no tienen acceso a los servicios médicos ni psicológicos que requieren.

De acuerdo con el abogado, las consecuencias ya son evidentes: los pacientes con cáncer no logran obtener citas, las líneas telefónicas no cuentan con personal para atender y no hay médicos disponibles para certificar enfermedades vinculadas al 9/11, lo cual es crucial para acceder al Fondo de Compensación a las Víctimas.

PUEDES VER: Ley firmada por Ron DeSantis que los conductores de Florida deben conocer para evitar importantes sanciones

Programa de Salud del World Trade Center: creado tras el atentado del 11 de septiembre de 2001

El Programa de Salud del World Trade Center fue creado en 2011 bajo la Ley Zadroga para ofrecer atención médica y seguimiento a las personas expuestas a toxinas luego del colapso de las Torres Gemelas. Hasta la fecha, ha identificado 69 tipos de cáncer relacionados con la nube tóxica que cubrió el Bajo Manhattan durante semanas. Sin embargo, debido a los recortes, la operatividad del programa se está desplomando.

“Si eres un socorrista o un civil que vivió o trabajó en el Bajo Manhattan después del 11 de septiembre y tienes cáncer, no hay nadie que atienda tus llamadas”, señaló Barasch. “No hay médicos disponibles para tratarte, ni para certificar tu enfermedad y que puedas acceder a la compensación”.

Aunque el programa se asocia principalmente con bomberos, policías y trabajadores de emergencia, miles de civiles (residentes, empleados de oficina, maestros y niños en edad escolar) también estuvieron expuestos. Muchos de ellos están comenzando a manifestar síntomas o diagnósticos de cáncer años después. Ahora, con la infraestructura del programa debilitada, estas personas enfrentan aún más dificultades para recibir atención médica o beneficios.

“Hay personas que ni siquiera sabían que calificaban para el programa y ahora, cuando finalmente solicitan ayuda, no hay nadie que las atienda”, lamentó Barasch. Los defensores de los sobrevivientes están solicitando medidas urgentes por parte del Congreso y la administración actual. Entre sus exigencias: