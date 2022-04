Voluntario británico en Ucrania: “Necesitaban ayuda y no estaba haciendo nada en casa”

Las fuerzas rusas aceleraron este sábado su repliegue del norte de Ucrania, tras varias semanas de bombardeos y combates, con cuadros macabros como el de 20 cadáveres esparcidos en una calle de Bucha, cerca de Kiev. Una tragedia que ha llevado a muchos voluntarios a unirse a la guerra.

Este 2 de abril el diario inglés The Guardian, desde Kiev, entrevistó a integrantes de la llamada legión internacional en defensa de Ucrania, que incluye a británicos, estadounidenses, canadienses, noruegos, franceses e italianos, entre otros.

James —nombre ficticio— no tenía experiencia militar antes de partir al país europeo una semana después de la invasión rusa el 24 de febrero, pero había perdido su trabajo en un almacén. Para viajar a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, usó sus ahorros.

“Necesitaban ayuda y yo no estaba haciendo nada en casa. Mi vida iba cuesta abajo, así que pensé que podía hacer algo mejor y ayudar a las personas que lo necesitaban. No pensé que llegaría muy lejos porque no tenía experiencia pero lo he hecho bien y aquí estoy”, dijo.

Para eso, recibió junto a sus compañeros un entrenamiento básico por parte de ex miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Incluso si termina la guerra, James no desea irse. “Quiero obtener la ciudadanía y unirme a sus paracaidistas”, señaló.

Las fuerzas rusas, tal como lo habían anunciado hace unos días, han reducido su presencia en las regiones de Kiev y Chernígov (norte), tras haber fracasado en su tentativa de rodear la capital. Aunque Rusia sostiene que cumplió sus objetivos y por eso se retira.

“Le dije a mi mamá y a mi papá que vendría aquí, pero no le dije a nadie más. Mamá y papá ahora están de acuerdo porque están orgullosos de mí. Ellos saben lo que está pasando. Obviamente no quieren que esté aquí. Quieren que vuelva a casa”, añadió James.

El Tribunal Penal Internacional ya ha abierto una investigación por posibles crímenes de guerra en Ucrania.

