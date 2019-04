Corea del Sur aprueba el aborto legal y seguro tras 66 años de prohibición

El gobierno de Corea del Sur revocó la ley que prohíbe el aborto y que castigaba con prisión a mujeres que interrumpían su embarazo, como también a los médicos que realizaban la operación. El tribunal constitucional del país asiático puso fin a la norma que regía 66 años, luego de declararlo inconstitucional.

Mujeres de Corea del Sur podrán abortar de forma legal y segura en su primera fase a partir de finales del 2020, así lo dictaminó la corte del país el pasado jueves 11 de abril. Movimientos feministas sucoreanas celebraron en las calles de Seúl la decisión de los jueces.

La anterior ley, que estaba vigente desde hace 66 años, criminalizaba a la mujeres surcoreanas que abortaban por decisión autónoma con un año de prisión efectiva y una multa superior a los dos millones de won (más de 18 mil dólares).

Según la resolución de los jueces, la anterior ley limitaba "el derecho de la mujer embarazada a eligir libremente, lo que va en contra del principio que dice que la vulneración de los derechos de una persona deben mantenerse al mínimo".

Ciudadanos surcoreanos reunidos con carteles "la criminalización del aborto es inconstucional."

Además, la corte de Corea del Sur consideró que la protección del feto no debe tener más peso que el derecho de la mujer a ejercer los suyos. "Los embriones dependen completamente para su supervivencia y desarrollo del cuerpo de la madre, por lo cual no se puede concluir que sean seres vivos separados e independientes, con derecho a la vida", se lee en el texto del tribunal.

El Tribunal Constitucional del gobierno de Moon Jae-in aprobó de forma mayoritaria la legalización del aborto, con 7 a favor y 2 en contra. Es así que la normativa que surgió en 1953 y que sufrió una leve modificación en el 2012 (interrupción del embarazo solo a mujeres víctimas de violación, incesto, o cuando su vida estaba en riesgo), no existe más.

Según estadísticas, al año en Corea del Sur se registran cerca de 50.000 casos de abortos. Asimismo, se reportó el aumento del uso de métodos anticonceptivos para ambos géneros. Estos datos fueron expuestos en los tribunales para demostrar la problemática social que cursa el país.

South Korea's court has rejected a 1953 law that says abortion is a crime #낙태죄폐지 Read more @business : https://t.co/GthvrgK6AN pic.twitter.com/0rznrUya5j

Por otro lado, diversos movimiento religiosos protestaron contra la despenalización del aborto por las calles de Seúl.

LIVE OUTSIDE CONSTITUTIONAL COURT OF KOREA: The court is due to decide whether criminalising abortion is unconstitutional in about 1 hour. Rival rallies currently underway from both pro-life & pro-choice camps. pic.twitter.com/bW1Vwm4nZx