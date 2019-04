Ian Cognito: comediante muere en el escenario mientras el público se reía de su 'acto final'

Ian Cognito, un comediante muy popular en Reino Unido, falleció el último jueves 11 de abril por la noche mientras realizaba una rutina de 'stand up comedy' en un local conocido como The Atic Bar, en la zona de Bicester, al noreste del país.

Según recogió la BBC, Ian Cognito había hecho 10 minutos de rutina en pie cuando de pronto se sentó y quedó inconsciente. El público pensó que era parte de su show y se reía del acto.

Pasaron 5 minutos desde que se sentó en medio de su rutina de comedia para que la gente empezara a preocuparse. Uno de sus compañeros en The Atic Bar, en Bicester, ingresó a cerciorarse de lo que le pasaba a Ian Cognito.

Al darse cuenta que no era una broma se alertó y pidió que llamaran de urgencia a los servicios de emergencia de Reino Unido. Entre tanto, exigieron al público que se retirara del The Atic Bar.

"Pensamos que era parte de su rutina final de stand up comedy. Salimos sintiéndonos muy consternados, pues estuvimos 5 minutos sentados allí riéndonos de él", dijo uno de los asistentes a la BBC.

Además, uno de ellos agregó que "solo 10 minutos antes de que se sentara, Ian Cognito bromeó sobre tener un derrame cerebral".

Paul Barbieri en una de sus rutinas en Reino Unido. Twitter

Aunque su nombre artístico era 'Ian Cognito', realmente se llamaba Paul Barbieri y era considerado una eminencia del stand up comedy en Reino Unido.

El showman llevaba cerca de 40 años encima de los escenarios. Sus amigos aprovecharon las redes sociales para recordar los aportes que hizo Paul Barbieri a la comedia.

El The Atic Bar, lugar en el que Ian Cognito tuvo su último show y sus últimos minutos de vida también le rindieron homenaje.

We're all very sad to hear of the passing of the legendary Ian Cognito. He was original, always hilarious, sometimes offensive and the true definition of 'one of a kind'. R.I.P Cogs x pic.twitter.com/KxV7hyTt6b