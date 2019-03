Anciana de 93 años fue violada luego de un asalto en su casa

En una localidad de Argentina, específicamente en Villa Atamisqui, en Santiago del Estero, una anciana de 93 años fue violada luego que se produjo un asalto en su casa. Además de ello, la mujer recibió una golpiza por parte del sujeto que la llevó directo al hospital.

La anciana de Argentina, que vive sola, estaba descansando en su casa, cuando de pronto ocurrió el episodio, hecho que indignó a las personas cercanas de la zona.

Una vecina de 33 años, que se acercó a preguntarle cómo estaba, descubrió un escenario aberrante, ya que la anciana estaba adolorida en su cama y le relató que la noche anterior, un desconocido había roto la puerta de la casa e ingresó a la habitación para violarla. Los ruidos despertaron a la mujer, pero ella no pudo hacer nada.

El delincuente la golpeó y la amenazó diciéndole que la iba a violar sino le daba todo el dinero. La anciana respondió que no tenía nada, ya que no había cobrada la pensión, por lo que cumplió la advertencia. No conforme con eso, el depravado también introdujo un palo por sus partes íntimas.

La víctima, imposibilitada de caminar, esperó a que alguien llegara para contar el abuso sexual.

La mujer, que pudo llegar a la casa de la anciana, denunció o sucedido y pidió ayuda para la víctima.

En el hospital, donde actualmente está internada, la policía de Argentina le hicieron exámenes en donde corroboraron que hubo abuso sexual.

Actualmente, las autoridades confiscaron varias pertenencias de la anciana como parte de unas evidencias, para dar con el abusador.