EE. UU.: mujer va a comprar al supermercado y le disparan en la cabeza

En Estados Unidos, un asalto a un supermercado registrado en imágenes causa terror. En el registro se ve como un camionero de 45 años intenta matar a una mujer que, aparentemente, no conocía. Hace dos meses, Matthew McQuin disparó contra Jenna Kline y asaltó una tienda ubicada en Washington.

Minutos antes del asalto, la veterinaria de 33 años se encontraba comprando los alimentos como usualmente lo hacía cada lunes en la noche en la tienda de Richland, en Estados Unidos. Después de 20 minutos, ingresa McQuin. El camionero avanza y cuando ella se cruza delante de él empujando su carrito de compras, él la sigue. Jenna Kline lleva el pelo recogido y avanza confiada hacia una sección. Él tiene pantalones corto, una gorra y un arma en sus manos. Se sitúa detrás de ella, apunta a su cabeza y le dispara.

Eran cerca de las ocho de la noche. Ella no se da cuenta, porque de la pistola no ha salido ninguna bala que la hiera. El tirador se da cuenta, la deja alejarse y luego le apunta nuevamente. Esta vez no se equivoca y Jenna es herida en la cabeza. La veterinaria de 33 años cae al suelo, herida en el cráneo. Reacciona, toma su bolso y se dirige desesperadamente hacia la salida.

Él se dispone a perseguirla, pero finalmente no lo hizo. Con la pistola Ruger calibre 22 en su poder, camina hacia donde el supermercado almacena las cajas. Se dirige a una cajera y ella levantó las manos, pensando que se trataba de un asalto. Pero Matthew McQuin deja la pistola, y continúa su camino. Los empleados de un puesto de venta lo dirigen hasta un banco. Allí llega la policía y detiene al tirador.

Al interior del supermercado pocas personas se habían percatado del hecho. Jenna Kline misma fue auxiliada por trabajadores de la tienda hasta que llegaron los primeros auxilios. El Centro médico Regional de Kandlec de Estados Unidos, lugar al que la mujer fue trasladada, dictaminó que la operen por la bala alojada en el cráneo y que por suerte, no logró matarla.

Trascendió que Matthew McQuin es un veterano del ejército con antecedentes por consumo de drogas e intento de asesinato.