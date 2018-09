Mujer perdió los dedos del pie por infección tras pedicura de peces [VIDEO]

Pedicura de peces acabó con sus dedos. Una mujer –oriunda de Australia- reveló que nunca pensó que someterse a una pedicura con peces acabaría con los dedos de su pie. Victoria Curthoys, de 29 años, señaló que contrajo la infección durante uno de sus viajes a Tailandia.

Curthoys dijo que durante sus vacaciones –en el 2010- realizó la ictioterapia, una especia de exfoliación realizada por pequeños peces conocidos como garra rufa, quienes –literalmente- comen la piel muerta de los pies.

Al volver del paseo, la australiana empezó a sentirse molestias en uno de sus pies por lo que decidió visitar al médico y allí el especialista le confirmó que tenía una infección provocada por la ictioterapia.

Asustada pidió al médico que hicieran lo necesario para curar la infección, sin embargo, la única manera de hacerlo era amputándole el dedo gordo de su pie derecho. La mujer accedió y volvió a casa luego de la operación.

Sin embargo, el problema no acabaría allí, ya que la fuerza que hacía con los demás dedos al no contar con el dedo gordo provocó que estos se infecten también. Al volver al médico, el especialista le confirmó la mala noticia: era necesario extraer todos los dedos a fin de que la infección no avanzara.

Beneficios de la ictioterapia



Quienes han probado este método natural aseguran que la práctica les produce confort. Además de exfoliar el pie en su totalidad dándole a la piel una nueva oportunidad de generar nuevas células. Especialistas en la práctica aseguran que este tratamiento también puede realizarse en otras partes del cuerpo, así como en el cuerpo entero.

Un video de YouTube muestra cómo funciona la ictioterapia: