HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      
México

Temblor en México hoy, viernes 29 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

El Servicio Sismológico Nacional de México monitorea y reporta sismos, proporcionando datos cruciales sobre magnitud, epicentro y profundidad.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el viernes 29 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el viernes 29 de agosto. | Composición LR

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se encarga de monitorear y registrar los sismos, publicando informes y actualizaciones constantes con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora. Estos son fundamentales para monitorear la actividad sísmica y tomar medidas preventivas necesarias.

La ubicación de México dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo hace una de las zonas con mayor actividad sísmica en todo el mundo. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California son estados en los que suelen pasar la gran parte de los temblores que se registran anualmente.

PUEDES VER: Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

lr.pe

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, viernes 29 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

PUEDES VER: Reimond Manco recordó su 'secuestro' en México tras involucrarse con una mujer de la mafia: "Me dieron 5 horas para dejar el país"

lr.pe

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La intensa actividad sísmica en México se debe a su posición, justo en el cruce de cinco placas tectónicas en constante movimiento: la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica genera una liberación constante de energía, que se liberan generando sismos, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de los países con más actividad sísmica y volcánica en todo el planeta.

PUEDES VER: Adolescente recolectora de basura festeja sus 15 años a lo grande en México: a su primera fiesta no asistieron los invitados

lr.pe

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Luego de cada informe sobre un sismo en México, las autoridades federales y estatales ejecutan los respectivos protocolos de seguridad que contemplan:

  • Monitoreo del temblor en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, cada 19 de septiembre se realiza el simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

Notas relacionadas
“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico

“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no invadir militarmente a Venezuela para combatir el narcotráfico

LEER MÁS
Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

LEER MÁS
EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

LEER MÁS
La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

LEER MÁS
¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

LEER MÁS
¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en México hoy, jueves 28 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en México hoy, jueves 28 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 28 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 28 de agosto

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 27 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 27 de agosto

LEER MÁS
Temblor en México hoy, miércoles 27 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en México hoy, miércoles 27 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

México

Temblor en México hoy, jueves 28 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 28 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 27 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota