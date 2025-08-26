El piloto mexicano 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para 2026

El 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas son la nueva dupla de Cadillac en su debut en la Fórmula 1 | Foto: Composición LR

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez volverá a la pistas de la Fórmula 1 gracias a Cadillac, quienes debutan en la disciplina en el próximo 2026. El piloto no estará solo, ya que será la dupla de otro veterano de la carreras, el finlandés Valtteri Bottas. El contrato del latinoamericano abre las puertas para que se quede más de una temporada en el naciente equipo.

Pérez dejó la Fórmula 1 tras ser echado por Red Bull en el 2024, tras 4 años compitiendo con ellos. Una mala temporada lo llevó a quedar octavo de la tabla, pese a tener un excelente historial que respalda su carrera. Desde entonces, no pudo retomar al volante, siendo fichado en el naciente equipo de Cadillac que apostó por dos veteranos en su primera temporada de debut.

¿Qué dijo el 'Checo' Pérez de su fichaje por Cadillac?

"Es un increíble y emocionante capítulo en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones pude notar la pasión y la determinación detrás de este proyecto", comentó el propio el 'Checo' Pérez en una nota de prensa. "Es un gran honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, podamos luchar en lo alto. Creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos " finalizó el piloto.

El 'Checo' Pérez nació en Guadalajara, México, en enero de 1990. Inició su camino en el mundo automovilístico en el 2011, labrándose una carrera en los equipos de Sauber, McLaren, Force India (ahora Aston Martin) y en Red Bull. En su paso por el último equipo, el mexicano logró sumar 5 victorias y alzarse con 29 podios más en su haber.

El 'Checo' Pérez no continúo en el equipo de Red Bull pese a sus resultados. Foto: Agencia EFE.

Cadillac debutará con el 'Checo' Pérez en la Fórmula 1

La empresa multimillonaria de automóviles de EEUU debutará por primera vez en el paddock de la Fórmula 1 en el 2026. Tras ser rechazados en el 2023, Cadillac apostará por la experiencia en su nuevo equipo, teniendo a Nick Chester como director técnico, John McQuilliam como jefe de diseño y a Jon Tomlinson a cargo de la aerodinámica, nombres con mucho peso en el mundo de las carreras.

La salida del 'Checo' de Red Bull fue muy criticada, ya que, pese a una temporada irregular, el mexicano ya contaba con suficientes logros para justificar su permanencia. Pero el entonces jefe, Christian Horner, apostó por el joven Liam Lawson. Esta decisión le costó la resignación del contrato a Pérez, que había firmado hasta 2026. Ahora, de la mano de Bottas, son la primera dupla con la que competirá Cadillac en su historia.