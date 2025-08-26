HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

El piloto mexicano 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para 2026

Cadillac fichó al experimentado piloto junto a Valtteri Bottas, con quienes debutará en la Fórmula 1 en el 2026.

El 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas son la nueva dupla de Cadillac en su debut en la Fórmula 1
El 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas son la nueva dupla de Cadillac en su debut en la Fórmula 1 | Foto: Composición LR

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez volverá a la pistas de la Fórmula 1 gracias a Cadillac, quienes debutan en la disciplina en el próximo 2026. El piloto no estará solo, ya que será la dupla de otro veterano de la carreras, el finlandés Valtteri Bottas. El contrato del latinoamericano abre las puertas para que se quede más de una temporada en el naciente equipo.

Pérez dejó la Fórmula 1 tras ser echado por Red Bull en el 2024, tras 4 años compitiendo con ellos. Una mala temporada lo llevó a quedar octavo de la tabla, pese a tener un excelente historial que respalda su carrera. Desde entonces, no pudo retomar al volante, siendo fichado en el naciente equipo de Cadillac que apostó por dos veteranos en su primera temporada de debut.

PUEDES VER: Adolescente recolectora de basura festeja sus 15 años a lo grande en México: a su primera fiesta no asistieron los invitados

lr.pe

¿Qué dijo el 'Checo' Pérez de su fichaje por Cadillac?

"Es un increíble y emocionante capítulo en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones pude notar la pasión y la determinación detrás de este proyecto", comentó el propio el 'Checo' Pérez en una nota de prensa. "Es un gran honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, podamos luchar en lo alto. Creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos " finalizó el piloto.

El 'Checo' Pérez nació en Guadalajara, México, en enero de 1990. Inició su camino en el mundo automovilístico en el 2011, labrándose una carrera en los equipos de Sauber, McLaren, Force India (ahora Aston Martin) y en Red Bull. En su paso por el último equipo, el mexicano logró sumar 5 victorias y alzarse con 29 podios más en su haber.

El 'Checo' Pérez no continúo en el equipo de Red Bull pese a sus resultados. Foto: Agencia EFE.

El 'Checo' Pérez no continúo en el equipo de Red Bull pese a sus resultados. Foto: Agencia EFE.

PUEDES VER: Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

lr.pe

Cadillac debutará con el 'Checo' Pérez en la Fórmula 1

La empresa multimillonaria de automóviles de EEUU debutará por primera vez en el paddock de la Fórmula 1 en el 2026. Tras ser rechazados en el 2023, Cadillac apostará por la experiencia en su nuevo equipo, teniendo a Nick Chester como director técnico, John McQuilliam como jefe de diseño y a Jon Tomlinson a cargo de la aerodinámica, nombres con mucho peso en el mundo de las carreras.

La salida del 'Checo' de Red Bull fue muy criticada, ya que, pese a una temporada irregular, el mexicano ya contaba con suficientes logros para justificar su permanencia. Pero el entonces jefe, Christian Horner, apostó por el joven Liam Lawson. Esta decisión le costó la resignación del contrato a Pérez, que había firmado hasta 2026. Ahora, de la mano de Bottas, son la primera dupla con la que competirá Cadillac en su historia.

Notas relacionadas
Arqueólogos italianos hallan estatua de 3.000 años con huellas “frescas” que desconciertan a la ciencia

Arqueólogos italianos hallan estatua de 3.000 años con huellas “frescas” que desconciertan a la ciencia

LEER MÁS
Lewis Hamilton toca fondo por bajo rendimiento en la Fórmula 1 y apunta contra Ferrari: "Soy un inútil"

Lewis Hamilton toca fondo por bajo rendimiento en la Fórmula 1 y apunta contra Ferrari: "Soy un inútil"

LEER MÁS
¿Dónde ver el F1 GP de Austria 2025 EN VIVO en Estados Unidos y México? Transmisión ONLINE de la carrera por la fecha 11

¿Dónde ver el F1 GP de Austria 2025 EN VIVO en Estados Unidos y México? Transmisión ONLINE de la carrera por la fecha 11

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
UNMSM se consagra campeona nacional y representará al Perú en la fase regional de OXY 2025

UNMSM se consagra campeona nacional y representará al Perú en la fase regional de OXY 2025

LEER MÁS
Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Deportes

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota