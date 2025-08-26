HOYSuscripcion LR Focus

Adolescente recolectora de basura festeja sus 15 años a lo grande en México: a su primera fiesta no asistieron los invitados

Isela Santiago pidió jugar para donar a niños en situación vulnerable en México, soñando con ser profesora en el futuro.

Isela Analy Santiago Morales pudo celebrar sus XV años.
Isela Analy Santiago Morales pudo celebrar sus XV años.

Isela Analy Santiago Morales, una adolescente mexicana que se dedica a recolectar basura para ayudar a su familia, logró cumplir su sueño de celebrar sus 15 años como una verdadera princesa. La comunidad de Axtla se unió para regalarle un día inolvidable.

La joven de la Huasteca, en Potosí, conmovió a todos sus vecinos cuando se supo que intentó celebrar su cumpleaños, pero sus escasos recursos no le permitieron hacerlo como lo soñaba, y sus seres queridos no pudieron asistir.

XV años de Isela Analy Santiago Morales. Fuente: Difusión

XV años de Isela Analy Santiago Morales. Fuente: Difusión

Isela Santiago Morales cumplió su sueño de celebrar sus 15 años

Desde tempranas horas de la mañana del 23 de agosto, Isela ya estaba lista para los últimos ensayos de su baile y comenzó a recibir a sus primeros invitados. En esta ocasión, contó con la ayuda de 20 padrinos —también de escasos recursos y que la conocían desde niña—, quienes colaboraron para que tuviera el mejor día de su vida.

La fiesta reunió a más de 3.000 personas en un pequeño campo de fútbol. Hubo luces, abundante comida y presentaciones de bandas locales para que Isela no se sintiera sola. “Gracias de todo corazón por apoyarme y no dejarme sola”, expresó conmovida durante la fiesta.

La comunidad de Axtla de Terrazas se unió para celebrar los 15 años de Isela Santiago Morales

Los vecinos lograron reunir el dinero suficiente para alquilarle un auto descapotable, en el que desfiló luciendo su vestido rosa de princesa y su corona, acompañada por sus chambelanes hasta el lugar de la fiesta.

Entre los obsequios que recibió hubo ropa, flores, una beca escolar y un terreno, donde las autoridades locales se comprometieron a construirle una casa. Sin embargo, también pidió juguetes y peluches, no para ella, sino para donarlos a niñas y niños en situación vulnerable como ella en México.

Ahora sueña con ser profesora para brindar educación a niñas y niños que no tienen acceso a una enseñanza de calidad en su comunidad.

