María Antonieta de las Nieves, actriz mundialmente conocida por su personaje de "La Chilindrina" en la serie "El Chavo del 8", encendió las alarmas tras divulgarse un video donde aparece en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el pasado martes 22 de julio.

La comediante se encontraba formada en el filtro de seguridad del establecimiento cuando diversos medios se acercaron a preguntarle a cerca de la bioserie "Chespirito: Sin querer queriendo" que ha causado polémica tras revelaciones sobre las interacciones de los miembros de la popular serie.

María Antonieta no mostró ánimos de dar declaraciones y una trabajadora del aeropuerto se acercó para llevarla hacia otra zona. La grabación se difundió muy rápido en redes sociales y los seguidores de la actriz no dudaron en mostrar su preocupación por su estado de salud. Hasta la fecha "La Chilindrina" no se ha manifestado al respecto.

"La Chilindrina" denuncia que no le dejaron reconciliarse con Chespirito antes de su muerte

María Antonieta de las Nieves comentó que la última intención de comunicarse con Roberto Gómez Bolaños previo a su fallecimiento se vio frustrada. "Le hablé por teléfono y pues hasta ahí, no me dejaron, qué te puedo decir. Eso tal vez Chespirito ni lo sabía, nunca me dejaron volver a hablar con él", comentó en una entrevista con el presentador Yordi Rosado.

Estas declaraciones las generó al recordar la ocasión en que Chespirito habría impedido el lanzamiento de un programa con "La Chilindrina" como protagonista que generó una rencilla de años entre ambos. Tras encontrarse casualmente en un aeropuerto, De las Nieves lo saludó de manera afectuosa: “¿Por qué nos distanciamos si nos queremos tanto?".

Tras el fugaz reencuentro intercambiaron números para volver a entablar un contacto, pero era Florinda Meza la encargada de proporcionarle a María Antonieta el número de Gómez Bolaños, a causa de las complicaciones por salud que ya padecía. "Me sentía derrotada, tanto así que fui a Médica Sur con un pre infarto", rememoró triste la actriz.

¿Cómo fue el cameo de María Antonieta de las Nieves en "Chespirito: Sin querer queriendo?

"La Chilindrina" tuvo una breve pero significativa aparición en la bioserie del mítico escritor y comediante, Roberto Gómez Bolaños. En el sexto episodio de "Chespirito: Sin querer queriendo", titulado "El precio de la fama", De las Nieves interpreta a la secretaria de Emili Azcárraga Milmo, director de Televisa.

La escena ambientada en la década de los setenta, presenta al personaje de María Antonieta, que interactúa con Chespirito, interpretado por Pablo Cruz Guerrero, mientras espera en la oficina de Azcárraga Milmo.