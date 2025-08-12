Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 12 de agosto

El 12 de agosto de 2025, el dólar se establece en 18,53 pesos en el mercado interbancario de México, reflejando una notable estabilidad en medio de un entorno global caracterizado por políticas monetarias restrictivas. En este contexto, no se anticipan cambios significativos en su cotización.

Banco Azteca ha logrado establecerse como una de las principales instituciones financieras en México. Actualmente, el tipo de cambio del dólar se encuentra en 18,18 pesos para la venta y 18,88 pesos para la compra. Esta leve variación en la cotización evidencia los márgenes típicos que se observan en el mercado minorista.

Así está el precio del dólar en México hoy, martes 12 de agosto

La cotización del peso mexicano en el mercado interbancario es de 18,53 pesos, influenciada por la llegada de capitales, un crecimiento económico moderado y la política monetaria cautelosa del Banco de México.

Expertos bancarios señalan que la estabilidad del tipo de cambio podría mantenerse, siempre que no surjan problemas internacionales. Un analista de BBVA México destacó que esto se debe a la fortaleza de los factores internos y a un entorno externo más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las tasas de cambio del dólar pueden variar entre diversas instituciones financieras, lo que resalta la importancia de realizar comparaciones antes de realizar cualquier operación. Este martes 12 de agosto, se reportan las cotizaciones del dólar en los principales bancos de México:

Banco Azteca : compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos

: compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos Afirme : compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos

: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos BBVA Bancomer : compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos

: compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos Banorte : compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos

: compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos Citibanamex : compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos

: compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos Bank of America: compra en 17.6056 pesos, venta en 19.685 pesos

PUEDES VER: Mujer mexicana que denunció a su exesposo diplomático por violencia familiar está ilocalizable en Argentina

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El valor del dólar en México está influenciado por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de las remesas, que mantienen la demanda de pesos y alivian la presión sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, la economía de EE.UU., los costos del petróleo y la inflación son factores clave. Además, la especulación financiera y los eventos geopolíticos imprevistos podrían afectar significativamente la relación entre el peso y el dólar.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Ante la constante fluctuación del tipo de cambio del dólar, es esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las opciones más recomendadas para acceder a esta información de forma precisa.