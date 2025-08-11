HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     ‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 11 de agosto

Factores como la afluencia de capitales y las decisiones del Banco de México impactan la cotización del dólar.

Cotización del dólar en México hoy, lunes 11, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.
Cotización del dólar en México hoy, lunes 11, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras. | Composición LR

El 11 de agosto de 2025, el dólar se cotiza a 18.53 pesos en el mercado interbancario de México, lo que indica una notable estabilidad en un contexto global marcado por políticas monetarias restrictivas. Para esta fecha, no se prevén alteraciones significativas en su valor.

Banco Azteca se ha consolidado como una de las entidades financieras más importantes en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 18.18 pesos para la venta y 18.88 pesos para la compra. Esta ligera fluctuación en la cotización refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

PUEDES VER: ICE deporta a inmigrante mexicana tras vivir ilegalmente durante casi tres décadas en EEUU: regresa a su país sin conocer a nadie

lr.pe

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy, lunes 11 de agosto?

La cotización interbancaria del peso mexicano se sitúa en 18.53 pesos, cifra influenciada por diversos factores. Entre los más destacados se encuentran la constante afluencia de capitales, el crecimiento moderado de la economía y la política monetaria prudente adoptada por el Banco de México.

Especialistas bancarios señalan que la estabilidad del tipo de cambio podría mantenerse si no surgen problemas internacionales. Un analista de BBVA México destacó que esto se debe a factores internos sólidos y un contexto externo más predecible.

PUEDES VER: ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

lr.pe

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las cotizaciones del dólar pueden fluctuar entre diferentes entidades financieras, lo que hace fundamental realizar comparaciones antes de llevar a cabo cualquier transacción. Este lunes 11 de agosto, se presentan las tasas de cambio del dólar en los principales bancos de México:

  • Banco Azteca: compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos
  • Banorte: compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos
  • Bank of America: compra en 17.6056 pesos, venta en 19.685 pesos

PUEDES VER: Diputado en México causa indignación por comentarios machistas y usuarios en redes piden a Sheinbaum pronunciarse

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El valor del dólar en México se ve afectado por múltiples factores. Las decisiones del Banco de México respecto a la tasa de interés tienen un impacto directo en la moneda local. Asimismo, el aumento significativo en las remesas juega un rol crucial al sostener la demanda de pesos, lo que ayuda a mitigar la presión sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, la economía de Estados Unidos, los costos del petróleo y la inflación constituyen factores clave. Además, la especulación en los mercados financieros, sumada a eventos geopolíticos imprevistos, tiene el potencial de alterar de manera considerable la relación entre el peso y el dólar.

PUEDES VER: Menor de edad es arrestado por manejar un auto con 12 explosivos en su interior: fue capturado en persecución en México

lr.pe

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Dada la continua variación del tipo de cambio del dólar, resulta fundamental recurrir a fuentes fidedignas y actualizadas. A continuación, se presentan las alternativas más recomendadas para obtener esta información de manera precisa.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): ofrece la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex, donde se pueden revisar los valores vigentes.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters, que además brindan análisis y proyecciones
Notas relacionadas
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, sábado 9 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, sábado 9 de agosto

LEER MÁS
Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy, domingo 3 de agosto en México? Esto dice el Servicio Sismológico Nacional

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy, domingo 3 de agosto en México? Esto dice el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

México

Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 8 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota