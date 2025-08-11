Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 11 de agosto

El 11 de agosto de 2025, el dólar se cotiza a 18.53 pesos en el mercado interbancario de México, lo que indica una notable estabilidad en un contexto global marcado por políticas monetarias restrictivas. Para esta fecha, no se prevén alteraciones significativas en su valor.

Banco Azteca se ha consolidado como una de las entidades financieras más importantes en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 18.18 pesos para la venta y 18.88 pesos para la compra. Esta ligera fluctuación en la cotización refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy, lunes 11 de agosto?

La cotización interbancaria del peso mexicano se sitúa en 18.53 pesos, cifra influenciada por diversos factores. Entre los más destacados se encuentran la constante afluencia de capitales, el crecimiento moderado de la economía y la política monetaria prudente adoptada por el Banco de México.

Especialistas bancarios señalan que la estabilidad del tipo de cambio podría mantenerse si no surgen problemas internacionales. Un analista de BBVA México destacó que esto se debe a factores internos sólidos y un contexto externo más predecible.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las cotizaciones del dólar pueden fluctuar entre diferentes entidades financieras, lo que hace fundamental realizar comparaciones antes de llevar a cabo cualquier transacción. Este lunes 11 de agosto, se presentan las tasas de cambio del dólar en los principales bancos de México:

Banco Azteca : compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos

: compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos Afirme : compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos

: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos BBVA Bancomer : compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos

: compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos Banorte : compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos

: compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos Citibanamex : compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos

: compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos Bank of America: compra en 17.6056 pesos, venta en 19.685 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El valor del dólar en México se ve afectado por múltiples factores. Las decisiones del Banco de México respecto a la tasa de interés tienen un impacto directo en la moneda local. Asimismo, el aumento significativo en las remesas juega un rol crucial al sostener la demanda de pesos, lo que ayuda a mitigar la presión sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, la economía de Estados Unidos, los costos del petróleo y la inflación constituyen factores clave. Además, la especulación en los mercados financieros, sumada a eventos geopolíticos imprevistos, tiene el potencial de alterar de manera considerable la relación entre el peso y el dólar.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Dada la continua variación del tipo de cambio del dólar, resulta fundamental recurrir a fuentes fidedignas y actualizadas. A continuación, se presentan las alternativas más recomendadas para obtener esta información de manera precisa.