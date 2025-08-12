Último sismo de hoy, martes 12 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional
México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen placas tectónicas y se producen frecuentes movimientos telúricos.
- Trump asegura que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"
- El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada
Durante las primeras horas de este domingo, se volvió a sentir la actividad sísmica en México, generando preocupación entre los habitantes. Como en ocasiones anteriores, se registraron temblores en diversas regiones del país.
Dado que México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, las autoridades activaron rápidamente los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro, con el fin de garantizar la seguridad de la población.
PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen
Último sismo en México según SSN, hoy martes 12 de agosto
No sismos registrados en México.
PUEDES VER: El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida
México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?
México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.
En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.