Último sismo de hoy, martes 12 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el martes 12 de agosto. | Composición LR

Durante las primeras horas de este domingo, se volvió a sentir la actividad sísmica en México, generando preocupación entre los habitantes. Como en ocasiones anteriores, se registraron temblores en diversas regiones del país.

Dado que México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, las autoridades activaron rápidamente los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro, con el fin de garantizar la seguridad de la población.

Último sismo en México según SSN, hoy martes 12 de agosto

No sismos registrados en México.

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.