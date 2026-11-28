Confirmado | SSA entregará 6 pagos para diciembre 2026: Estas son las fechas y quienes recibirán doble depósito Debes saber que estos pagos dependerán de tu fecha de nacimiento de cada beneficiario y de la prestación que está recibiendo.

La Administración del Seguro Social (SSA) a través de su página web oficial publicó el calendario de pagos de diciembre actualizado, donde indica cuáles son las próximas fechas de depósito para cada una de las diversas prestaciones. En este sentido, se conoció que para el último mes del 2026 son seis pagos que la agencia entregará.

Cabe mencionar que la entidad anunció que en diciembre habrá un caso particular que recibirá doble prestación en consecuencia del feriado por Año Nuevo.

Seguro Social en EE.UU.: Calendario oficial de pagos confirmado para diciembre

Según lo indicado en el cronograma oficial, los seis pagos de diciembre se distribuirán de la siguiente manera:

Miércoles uno: beneficiarios de SSI

Jueves tres: receptores de beneficios desde antes de 1997 o beneficiarios de SSI y SSA (cobran los beneficios del Seguro Social)

Miércoles nueve: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10

Miércoles 16: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20

Miércoles 23: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

Jueves 31: beneficiarios de SSI

Beneficiarios del SSI recibirán doble depósito: ¿Por qué razón?

En resumen, las personas que cobran la Seguridad de Ingreso Suplementario lo hacen el primero de cada mes, a no ser de que esa fecha coincida con un fin de semana o con un feriado.

A raíz de que el 1 de enero es día festivo por Año Nuevo, el primer pago del año para los beneficiarios del SSI se adelantará al 31 de diciembre y además, se les otorgará con el Ajuste por Costo de Vida (COLA) aplicado.

¿Cuánto es el aumento de COLA este 2027?

El porcentaje de aumento será del 3,6% para todos los beneficiarios del SSA y SSI. Además, de este incremento también subirá el importe máximo de los ingresos gravables, que será de 192.300 dólares.

"Los avisos de COLA están disponibles en línea para la mayoría de los beneficiarios a través del Centro de Mensajes de su cuenta personal de My Social Security si crearon su cuenta antes del 18 de noviembre de 2026 y optaron por recibir avisos sin papel", señalaron las autoridades.

Si no estás inscrito para ver este aviso de manera online, ten en cuenta que la entidad lo enviará a todos sus beneficiarios durante el mes de diciembre.