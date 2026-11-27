Atención | Medicare confirma que estos jubilados deberán pagar más por su cobertura médica desde enero del 2027: Así será el aumento Este aumento afecta a los jubilados con Medicare, quienes también verán un incremento en el deducible anual de US$283 a US$292.

A partir del 1 de enero del 2027, los jubilados que reciben Medicare tendrán un nuevo aumento en el costo de su cobertura médica. En este sentido, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) indicaron que la prima mensual estándar de la Parte B pasará de US$202,90 a US$209,40, lo que representa un incremento de US$6,50 por mes.

Los afectados con este aumento serán los afiliados que cuentan con esta cobertura, que está destinada principalmente a servicios médicos ambulatorios; no obstante, el monto final será distinto para todos debido a que los beneficiarios con ingresos más elevados podrían pagar recargos adicionales.

Medicare Parte B: ¿Cuánto incrementará la cobertura médica mensual en el 2027?

La prima estándar de Medicare Parte B tendrá un aumento del 3,2% en el 2027. De acuerdo con los valores publicados por CMS, los jubilados pasarán de pagar US$202,90 mensuales durante 2026 a US$209,40 a partir del 1 de enero de 2027. Esto significa que los usuarios tendrán que destinar US$6,50 adicionales por mes para su cobertura médica.

En el caso que lo mantengan durante los 12 meses del 2027, el gasto anual será de US$2.512,80. Los CMS señalaron que los aumentos de la prima y del deducible responden sobre todo a las proyecciones de un mayor gasto en atención médica.

El incremento también alcanzará al deducible anual en la Parte B, que se incrementará de US$283 a US$292. Este monto es distinto a la prima mensual, debido a que corresponde a la cantidad que el beneficiario tiene que pagar por los servicios cubiertos antes de que el Medicare comience a hacerse cargo de su parte de los costos.

¿Quiénes pagarán más por el Medicare Parte B en el 2027 según sus ingresos?

Según los valores publicados por CMS para el 2027, los beneficiarios que presenten declaraciones individuales y posean ingresos modificados superiores a los US$112.000 tendrán que pagar un importe adicional. En el caso de quienes declaren en conjunto con su esposo o esposa, el umbral será de US$224.000. En estos casos, los importes mensuales para los beneficiarios con cobertura completa quedarán de esta manera:

Hasta US$112.000 anuales (declaración individual) o US$224.000 (conjunta): US$209,40.

Más de US$112.000 y hasta US$141.000 o entre US$224.000 y US$282.000: US$293,10.

Más de US$141.000 y hasta US$177.000 o entre US$282.000 y US$354.000: US$418,80.

Más de US$177.000 y hasta US$212.000 o entre US$354.000 y US$424.000: US$544,40.

Más de US$212.000 y menos de US$500.000 o más de US$424.000 y menos de US$750.000: US$670.

US$500.000 o más o US$750.000 o más en declaraciones conjuntas: US$711,80.

Ten en cuenta que los montos corresponden a la prima mensual total, incluido el recargo por ingresos.