Cloud One, plataforma de la Fuerza Aérea estadounidense, fue vulnerada por hackers y pone en peligro datos confidenciales Cloud One, creado en 2017, alberga aplicaciones críticas para la Fuerza Aérea, como el Sistema de Mando y Control y el Sistema de Municiones de Combate.

Piratas informáticos lograron infiltrarse en Cloud One, una de las principales plataformas de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un incidente que podría comprometer información confidencial sobre operaciones militares, personal y logística, según informó Reuters, citando a cinco personas familiarizadas con el caso.

La intrusión fue detectada hace aproximadamente un mes durante trabajos de actualización del sistema y provocó interrupciones en distintos servicios de la plataforma. Investigadores solicitaron la intervención del Comando Cibernético de Estados Unidos para evaluar los daños, aunque no se determinó los responsables, el alcance total de la vulneración ni si se sustrajeron datos.

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"Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave", afirmó una de las fuentes consultadas por Reuters. Las cinco personas que proporcionaron información sobre el incidente hablaron bajo condición de anonimato.

La Fuerza Aérea estadounidense indicó que no comenta sobre la seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos. "Tomamos de manera continua medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión del Departamento (de la Fuerza Aérea)", señaló en un comunicado enviado a Reuters.

Información militar y administrativa comprometida

Cloud One fue creado en 2017 para centralizar las necesidades tecnológicas de la Fuerza Aérea mediante infraestructura de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, matriz de Google. La plataforma alberga decenas de aplicaciones destinadas a gestionar información de personal, pagos, logística y mantenimiento.

Entre los sistemas que funcionan en esa infraestructura figuran el Sistema de Mando y Control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de información en toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro, encargado de rastrear bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense distribuidas en todo el mundo.

Una de las fuentes indicó que los intrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control de la plataforma, el componente que administra el funcionamiento de los sistemas.

La persona comparó esa infraestructura con un control remoto universal que, en teoría, permitiría consultar información sobre el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de repuestos. Sin embargo, no se pudo determinar si los atacantes accedieron a esos datos ni identificar la vulnerabilidad explotada.

Interrupciones y restricciones en la plataforma

El incidente provocó la suspensión de los trabajos para trasladar aplicaciones administrativas a Cloud One, una iniciativa que constituye una prioridad de larga data para la Fuerza Aérea. También se bloquearon las actualizaciones de los programas que ya operan en la plataforma, lo que impidió aplicar correcciones de software en medio de la aparición de nuevas vulnerabilidades.

Además, una de las fuentes señaló que algunos usuarios perdieron sus permisos de administrador.

La empresa SAIC estuvo a cargo del contrato principal de Cloud One hasta 2025, cuando Leidos asumió el control. SAIC no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters, mientras que Leidos remitió las consultas a la Fuerza Aérea.

Cloud One es una de las plataformas de computación en la nube más grandes del ejército estadounidense, según dos de las fuentes consultadas por la agencia. Los investigadores recurrieron al Comando Cibernético, la fuerza especializada en operaciones cibernéticas del ejército estadounidense, para evaluar las consecuencias de la intrusión.