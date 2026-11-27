Alerta máxima | Seguro Social en EE.UU. podría quedarse sin fondos en el 2032 y recortaría pagos a los beneficiarios: Propuestas para salvarlo El Seguro Social está enfrentando una crisis financiera que podría afectar el dinero de millones de jubilados en los próximos años.

Recientemente se conoció que el sistema del Seguro Social en Estados Unidos está enfrentando un problema financiero que podría obligar a reducir considerablemente los pagos de millones de jubilados. El informe realizado por los administradores del programa indicó que el fondo fiduciario que complementa los ingresos de los impuestos sobre las nóminas podría acabarse para 2032.

En el caso de que esto ocurriera, los jubilados enfrentarían una reducción automática del 22% en sus cheques. Asimismo, esto ocurre a consecuencia de que en los últimos 16 años, el programa viene gastando más de lo que recibe por los impuestos al salario, por lo que han tenido que utilizar sus ahorros para cubrir la diferencia.

¿Por qué razón el SSA en EE.UU. podría quedarse sin fondos para los jubilados?

Debes saber que la culpa no es el envejecimiento de la población. Según lo explicado por Richard Johnson, experto del AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas) a USA Today, la manera en cómo se reparte el dinero en el país está afectando al fondo.

Actualmente, una gran parte de las ganancias de los ricos supera el límite máximo que paga impuestos o se esconden en empresas para poder pagar menos. Además, las inversiones y las ganancias de las grandes empresas han crecido mucho más rápido que los sueldos de los trabajadores.

En el 2025 solo el 34% de la riqueza del país pagaba los impuestos que sostienen a la Seguridad Social, cuando en 1983 esa cifra era del 41%. Si se hubiera mantenido, el fondo alcanzaría hasta 2059.

Propuestas para salvar los pagos de los jubilados en EE.UU.

Para evitar el recorte, en Washington se están discutiendo varias ideas que son:

Subir o eliminar el límite de ingresos que pagan el impuesto (actualmente, solo se cobra sobre los primeros US$184.500 de salario, y en 2027 subirá a US$192.300), pero los expertos advierten que quitar el tope por completo solo le daría tres años más de vida al fondo.

Otro grupo de propuestas busca gravar las inversiones. Esto quiere decir: se aplica un impuesto del 12,4% a las ganancias de los socios en algunas empresas lo que podría cubrir una cuarta parte del hueco financiero para los próximos 75 años.

Por su parte, el senador Bernie Sanders propone eliminar el límite para quienes ganan más de US$250.000 y cobrar impuestos a las inversiones. Esto para él, permitiría no solo salvar los beneficios sino también aumentar los pagos hasta en US$2.400 al año.

En este último caso, diversos economistas temen que esto frene la inversión en el país estadounidense y también que afecte a las pequeñas empresas.